У російському ПЕН-центрі заперечують участь Алексієвич в організації

У російському ПЕН-центрі заявляють, що лауреатка Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич не могла вийти з організації, оскільки ніколи не була її членом.

«Алексієвич ніколи не була членом російського ПЕН-клубу, тому її заява про вихід звучить дивно», – мовиться у заяві ПЕН-клубу, опублікованій 16 січня.

11 січня в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода Світлана Алексієвич заявила про вихід з російського ПЕН-центру на знак протесту проти виключення з організації журналіста й активіста Сергія Пархоменка.

«Російські письменники себе ніколи так не поводили, як зараз, за Путіна. Хіба лише у сталінські часи», – сказала Алексієвич.

Цю заяву російського ПЕН-центру Світлана Алексієвич поки не коментувала. Але Сергій Пархоменко у Facebook опублікував кілька скріншотів російського ПЕН-центру, які підтверджують участь Алексієвич в організації.

З російського ПЕН-центру також вийшов письменник Борис Акунін. Коментуючи своє рішення, він написав у Facebook, що «боротися за свободу вираження і бути потужним голосом на захист письменників, які за свої погляди зазнають переслідувань, ув’язнення і загрозу життю» – основні завдання ПЕН-руху. «Російський ПЕН-центр цим не займається, а значить, ніякого стосунку до ПЕН-руху не має», – заявив Акунін і попросив «надалі ніяк не асоціювати» його з російським ПЕН-центром.

Перед цим про вихід зі складу російського ПЕН-центру заявили поет Лев Рубінштейн і письменник Олександр Ілічевський. Причиною їхнього виходу стало виключення з клубу їхніх колег і друзів, а також «репресивні заходи» щодо них. За словами Рубінштейна, у російському ПЕН-центрі стався розкол.

Від 10 січня зі складу ПЕН-центру був виключений журналіст, видавець і активіст мережевої спільноти «Диссернет» Сергій Пархоменко. У протоколі засідання вказується, що журналіст виключений за «провокаційну діяльність».

Сам Пархоменко вважає, що це рішення пов’язане з опублікованим на сайті «Ехо Москви» текстом про публічну відмову керівництва ПЕН-центру від заяви на підтримку Олега Сенцова.

Президент російського ПЕН-центру Євген Попов заявив, що в організації немає ніякого розколу.