(Друкуємо мовою оригіналу)

Уместен ли для Украины политический торг – занятые сепаратистами территории Донбасса в обмен на аннексированный Крым. Вслед за украинским экспертом-международником Василием Филипчуком, бизнесменом Виктором Пинчуком временно отказаться от притязаний на аннексированный полуостров предложила народный депутат Надежда Савченко.

А эксперт-международник, председатель фонда «Майдана иностранных дель» Богдан Яременко считает, что Украине не стоит полагаться только на переговоры России и США, а полагаться на свое суверенное право.

«Переговоры уже идут. Мы знаем о смягчении санкций в обмен на ядерное оружие. А санкции касаются и Донбасса, и Крыма. То есть, эти процессы в голове Трампа есть. Но кажется, мы слишком беспокоимся о том, что будет делать Трамп. Это абсолютно вторичный вопрос, ведь основу политики относительно Крыма должна закладываться исключительно Украиной. То, как будут вести себя иностранные государства, в том числе те, которые нам помогают, может или отложить решение этого вопроса во времени, но не сможет изменить нашей позиции. Тут главная позиция – позиция Украины. Договориться Трамп, с Путиным о том, что украинцы не будут защищать Донбасс или не будут пытаться вернуть Крым – не могут. Это наше суверенное право, эти территории, по праву – наши. И как бы Трамп и Путин не хотели, достичь никаких договоренностей они не смогут. Трамп будет пытаться исполнить свои предвыборные обязательства о нормализации своих отношений с Российской Федерацией. Мы уже видим, что эти идеи достаточно неадекватны. Увязывание вещей, которые не увязываются – ядерное оружие и санкции. Об этом говорил Обама на заключительной пресс-конференции. О том, что вопрос санкций решается просто: убираетесь из Крыма и прекращаете делать то, что вы делаете на Донбассе, тогда отменяются санкции», – считает Яременко.

​По его мнению, в Кремле вопрос обмена Крыма на Донбасс, а Донбасса на Сирию – не обсуждается.

«Я уверен, что Путин не собирается категорически торговаться ни за Крым, ни за Донбасс. Это достижения его внешней политики и инструмент его давления во внешней политике и внутри России. Для меня очевидно, что Российская Федерация сделала ставку не на договоренности, а на развал санкций. Этим они и будут заниматься, манипулируя на выборах в ЕС, пытаясь повлиять на американскую внутреннюю политику, хотя это намного сложнее, чем влиять на европейцев. И таким образом они попытаются избавится от основной проблемы – санкций, ничего ни на что не разменивая. На сегодня, полная заторможенность России в рамках «нормандского формата», в минском процессе, вложение больших средств в развитие военной базы в Крыму, поддержание псевдогосударственных образований на Донбассе, указывает на то, что Россия не ищет никаких изменений в своей внешней политике. Но мы видим большие усилия во Франции, в информационном пространстве Германии. Это значит, что Россия будет пытаться решить вопрос именно таким образом. И вопрос, который часто упускают аналитики и эксперты: а сколько Россия сможет выдержать при таких санкциях? Есть четкие данные, что экономические процессы, вызванные санкциями, являются необратимыми. Даже украинские санкции по Крыму наносят серьезный вред экономике России. В этом смысле и нужно неотступно двигаться дальше», – говорит он.

Он высказал концепцию, которую нужно выстраивать в дальнейшем Украине.

«Нам нужно брать пример с Израиля. В плане неуступчивости. И по последней резолюции в Совете безопасности ООН четко было видно, что, когда Украина четко понимает в чем ее стратегия, ее интересы, то она абсолютно способна противостоять позиции большинству стран мира. На сегодня, если быть реалистами, Украине нужно ставить задание не о нормализации отношений с Россией, а как Израиль, который научился жить в окружении народов и стран, которые желают его уничтожить, мы должны научиться жить в условиях соседства с Россией, которая желает уничтожения Украины, как государства», – считает Богдан Яременко.

Журналист и политический аналитик Зенон Завада считает, что как Путин, так и Трамп все же будут искать путь к решению вопроса Крыма и Донбасса.

«Санкции действуют, экономика России страдает. Но Путину нужно сохранить лицо и если он сможет держать под контролем Крым, это будет для него важной уступкой. Конечно, он будет нарушать договоренности. Он показывал уже, что ему нельзя доверять. Трампа в Америке уже уважают за то, что он ищет какой-то путь. Что бы случилось, если бы Хиллари Клинтон выбрали президентом. Мы бы дальше имели эти санкции. Они дальше бы действовали год-два-три, сколько еще. И Путин был бы в более отчаянном положении. И что бы он делал, видя, что все разваливается вокруг него? Очень непредвиденные шаги», – говорит он.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)