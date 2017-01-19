Захарченко хочет стать вторым Богданом Хмельницким и подписать Переяславские соглашения в Донецке

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Главари группировок «ДНР» и «ЛНР», Александр Захарченко и Игорь Плотницкий отмечали в Крыму годовщину Переяславской рады. 18 января на оккупированном полуострове прошел митинг и лидеры группировок возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницкому. Захарченко заявил, что следующее Переяславское соглашение будет подписано в Донецке. А присоединение Донбасса к России это вопрос времени. Однако сама Россия вовсе не заинтересована в неподконтрольной части Донбасса, отмечают эксперты. Да и в речах лидеры группировок допустили ряд исторических ошибок.

Главари группировок «ДНР» и «ЛНР» – Захарченко и Плотницкий во время митинга в Крыму возложили цветы к памятнику украинскому гетману Богдана Хмельницкого, который в 1654 году заключил с Россией Переяславские соглашения. Основным посылом выступлений боевиков было то, что независимая Украина – это ошибка истории, существует только единый «русский мир» и «славянский народ». Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко предложил провести новую Переяславскую раду, но уже в Донецке.

«Я уверен, что дальнейшая Переяславская рада будет проходить в Донецке и Луганске. Поддержка Крыма для Донбасса была основной. Они приехали защищать нашу общую родину – Россию», – заявил Александр Захарченко.

«Россия не собиралась и не собирается принимать группировки «ЛНР-ДНР» в свой состав»

Представители группировок регулярно говорят о необходимости минских договоренностей, в которых Донбасс прописан как часть Украины. Но тут же заявляют о том, что мечтают стать частью России. Россия меньше всего заинтересована в том, чтобы принять в свой состав ныне неподконтрольную Украине часть Донбасса, считает политолог Владимир Фесенко.

Заявления Захарченко о том, что «республики» станут частью России, не имеют никаких оснований

«Заявления Захарченко о том, что «республики» станут частью России, не имеют никаких оснований. Россия не собиралась и не собирается принимать их в свой состав. Скорее всего, от них хотят избавиться и передать в состав Украины, но под своим контролем. Пушилин, который участвует в переговорах, говорит о минских соглашениях. Захарченко играет роль отважного военного руководителя, он хочет дойти до Киева, хочет в Россию», – говорит Фесенко.

То, что произошло более 300 лет назад в Переяславе, может повториться и сейчас, говорят историки. Россия пытается расширяться как империя, и первой в зону ее интересов попала, как и тогда, Украина, говорит доктор исторических наук Игорь Тодоров.

«Россия как континентальная империя начала складываться с присоединения, захвата Украины. Этот имперский синдром он живуч и двигает современную российскую политику: (для России – ред.) существование независимой Украины равносильно оккупации России», – отмечает Тодоров.

«Илья Муромец до сих пор живет в муромских лесах» – Плотницкий

О своем российском патриотизме на митинге в Крыму заявил и лидер боевиков группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий. По его мнению, историческая личность Илья Муромец до сих пор жив. И он родился вовсе не под Черниговом, как говорят историки, а в России.

«Для нас Илья Муромец до сих пор живет в муромских лесах, а не в черниговских, которых уже не осталось, они вырублены и он в лесостепи живет», – сказав Игорь Плотницкий.

Мероприятие было спланировано кремлевскими кураторами в рамках глобального проекта «русского мира», считают политтехнологи. При возложении цветов к памятнику гетмана украинского казачества Богдана Хмельницкого сепаратистов не смутил тот факт, что его портрет изображен на купюре Украины, которую они называют «агрессором». А Игорь Плотницкий пренебрег фактом, что мощи Ильи Муромца давно покоятся в Киево-Печерской лавре.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)