Останки відомого українського поета і драматурга Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби, за якими 21 січня відслужили панахиду в костелі Діви Марії на Слов'янах у Празі, перевезуть в Україну до кінця наступного тижня. Про це повідомили на вечорі його пам’яті представники посольства України у Чехії. Як зазначили дипломати, чеська влада пішла назустріч українській стороні й прискорила процедуру оформлення відповідних дозволів. Про час та місце прощання із видатним представником української еміграції обіцяють повідомити за кілька днів.