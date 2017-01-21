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21 січня 2017, Київ 23:46
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Олександра Олеся можуть перепоховати вже наприкінці наступного тижня (відео)

Олександра Олеся можуть перепоховати вже наприкінці наступного тижня (відео)
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Останки відомого українського поета і драматурга Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби, за якими 21 січня відслужили панахиду в костелі Діви Марії на Слов'янах у Празі, перевезуть в Україну до кінця наступного тижня. Про це повідомили на вечорі його пам’яті представники посольства України у Чехії. Як зазначили дипломати, чеська влада пішла назустріч українській стороні й прискорила процедуру оформлення відповідних дозволів. Про час та місце прощання із видатним представником української еміграції обіцяють повідомити за кілька днів.

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