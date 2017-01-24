Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
24 січня 2017, Київ 19:52
Політика

Мариуполь почтил память погибших от обстрела микрорайона «Восточный»

Дивитись коментарі

(Друкується мовою оригіналу)

Мариуполь во вторник скорбит по погибшим после обстрела жилых кварталов города. 24 января 2015 года в 9 часов утра из реактивных систем залпового огня был обстрелян микрорайон «Восточный», что на левом берегу города. Погиб 31 человек, ранено 117. Большинство жертв – мирные жители. Среди погибших и раненых были дети. Два года назад вину за произошедшее стороны конфликта возложили друг на друга. Но, согласно выводам мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрел был произведён из систем залпового огня «Град» и «Ураган» с территорий, контролируемых сепаратистами. К таким выводам пришли и эксперты Human Rights Watch, исследовавшие место обстрела.

Микрорайон «Восточный» после обстрела. Мариуполь, 24 января 2015 года

Микрорайон «Восточный» после обстрела. Мариуполь, 24 января 2015 года

60 секунд, 120 снарядов, 80 разрушенных домов, 31 погибший и более 100 раненых – таков итог обстрела микрорайона «Восточный» в Мариуполе. Огонь открыли ранним субботним утром. Сегодня жители Мариуполя снова переживают боль потери, ужас и страх, вспоминая события того дня. На митинг памяти собрались сотни жителей прифронтового города, среди которых – очевидцы и пострадавшие в результате трагедии.

Акция памяти жертв обстрела. Мариуполь, 24 января 2017 года

Акция памяти жертв обстрела. Мариуполь, 24 января 2017 года

Уже в первые минуты после обстрела все организации города объединились для спасения. МЧС, полиция, военные, городская власть, красный крест, медики, волонтеры и жители пришли на помощь тем, кто остался без крова.

Все были здесь, у кого болело. Это невозможно забыть

«С первой минуты мы, мариупольцы, объединились ради одной цели – помочь, – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. – Простые люди, которых мы сегодня называем волонтеры, врачи, спасатели. Все были здесь, у кого болело. Это невозможно забыть. Это – те рубцы, которые остались глубоко на нашем сердце, на душе города».

События того дня вспоминает Лидия Антоновна, пострадавшая во время обстрела. Снаряд попал к ней в квартиру.

Квартира превратилась в мусор. Уже не помню, как я спускалась по лестнице. И вроде это не со мной было

«У меня снаряд застрял на лоджии, вон в той четырнадцатиэтажке. Снесло все кирпичи, квартира превратилась в мусор. Я сидела на кресле, встала и меня кидануло. Я вся в крови была. Потом соседка вызвала скорую. Но я уже не помню, как я спускалась по лестнице. И вроде это не со мной было», – вспоминает Лидия Антоновна.

Жительница «Восточного» Валентина получила травму обеих ног, перенесла две операции, полтора года провела на больничной койке.

Я кричу: «Нога, нога!». А мужчина говорит: «Ничего, женщина, соберут». Я всегда вспоминаю этого мужчину

«Вы знаете, оно как шарахнуло, темно было, осколки летают как мухи, стекла летят, крыши летят – это жутко. Не знаю, сколько я пролежала. Не было тогда около нас никого. Люди меня таскали, впихнули в какую-то машину. Я кричу: «Нога, нога!». А мужчина говорит: «Ничего, женщина, соберут». Я всегда вспоминаю этого мужчину», – рассказала о событиях того дня Валентина.

До сих пор на карте Украины много горячих точек. Донецк, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Станица Луганская – эти города и поселки и по сей день часто попадают под обстрелы. О мариупольской же трагедии напоминают израненные дома и наглухо заколоченные окна.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG