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Мариуполь во вторник скорбит по погибшим после обстрела жилых кварталов города. 24 января 2015 года в 9 часов утра из реактивных систем залпового огня был обстрелян микрорайон «Восточный», что на левом берегу города. Погиб 31 человек, ранено 117. Большинство жертв – мирные жители. Среди погибших и раненых были дети. Два года назад вину за произошедшее стороны конфликта возложили друг на друга. Но, согласно выводам мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрел был произведён из систем залпового огня «Град» и «Ураган» с территорий, контролируемых сепаратистами. К таким выводам пришли и эксперты Human Rights Watch, исследовавшие место обстрела.

60 секунд, 120 снарядов, 80 разрушенных домов, 31 погибший и более 100 раненых – таков итог обстрела микрорайона «Восточный» в Мариуполе. Огонь открыли ранним субботним утром. Сегодня жители Мариуполя снова переживают боль потери, ужас и страх, вспоминая события того дня. На митинг памяти собрались сотни жителей прифронтового города, среди которых – очевидцы и пострадавшие в результате трагедии.

Уже в первые минуты после обстрела все организации города объединились для спасения. МЧС, полиция, военные, городская власть, красный крест, медики, волонтеры и жители пришли на помощь тем, кто остался без крова.

Все были здесь, у кого болело. Это невозможно забыть

«С первой минуты мы, мариупольцы, объединились ради одной цели – помочь, – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. – Простые люди, которых мы сегодня называем волонтеры, врачи, спасатели. Все были здесь, у кого болело. Это невозможно забыть. Это – те рубцы, которые остались глубоко на нашем сердце, на душе города».

События того дня вспоминает Лидия Антоновна, пострадавшая во время обстрела. Снаряд попал к ней в квартиру.

Квартира превратилась в мусор. Уже не помню, как я спускалась по лестнице. И вроде это не со мной было

«У меня снаряд застрял на лоджии, вон в той четырнадцатиэтажке. Снесло все кирпичи, квартира превратилась в мусор. Я сидела на кресле, встала и меня кидануло. Я вся в крови была. Потом соседка вызвала скорую. Но я уже не помню, как я спускалась по лестнице. И вроде это не со мной было», – вспоминает Лидия Антоновна.

Жительница «Восточного» Валентина получила травму обеих ног, перенесла две операции, полтора года провела на больничной койке.

Я кричу: «Нога, нога!». А мужчина говорит: «Ничего, женщина, соберут». Я всегда вспоминаю этого мужчину

«Вы знаете, оно как шарахнуло, темно было, осколки летают как мухи, стекла летят, крыши летят – это жутко. Не знаю, сколько я пролежала. Не было тогда около нас никого. Люди меня таскали, впихнули в какую-то машину. Я кричу: «Нога, нога!». А мужчина говорит: «Ничего, женщина, соберут». Я всегда вспоминаю этого мужчину», – рассказала о событиях того дня Валентина.

До сих пор на карте Украины много горячих точек. Донецк, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Станица Луганская – эти города и поселки и по сей день часто попадают под обстрелы. О мариупольской же трагедии напоминают израненные дома и наглухо заколоченные окна.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)