У Києві вимагали справедливої плати за розмитнення ненових автомобілів

У Києві водії блокували під’їзди до української столиці, вимагаючи від влади врегулювати питання з розмитненням ввезених автомобілів з-за кордону, котрим понад сім років. Це створило великі затори і невдоволення деяких водіїв. Законопроект, що пропонує «часткове звільнення від оподаткування» таких авто, зареєстрований у парламенті наприкінці грудня. Тож представники влади кажуть: розглянути його просто ще не встигли.

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Близько 200 учасників акції і кілька десятків автомобілів у вівторок частково блокували в’їзди до Києва на Бориспільському шосе, на Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській та Одеській трасах. Учасники акції протесту заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.

Узаконити чи розмитнити такий автомобіль в Україні коштує близько 19 тисяч євро, у Польщі – 500 доларів

«Ось стоїть Volkswagen Passat. Узаконити чи розмитнити такий автомобіль в Україні коштує близько 19 тисяч євро, у Польщі – 500 доларів. Ми – найбідніша країна у Європі, але платимо найвищі мита за ввезення транспортних засобів», – розповідає учасник акції протесту Ярослав Будьомко.

Автомобілі були припарковані у крайній правій смузі в напрямку столиці. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини і розіклали вогнище. Водночас, як заявили в поліції, грубих порушень правопорядку не зафіксовано. Але акція протесту створила затори. Тож багато водіїв висловлювали невдоволення діями активістів.

Це – таксисти, які пересіли з «Ланосів» на латвійсько-литовські номери

«Затор починається за сім кілометрів від Києва, всі діти сьогодні спізнилися до школи. Реально, це маячня. Вони не дочекалися закону, коли купували машини. Це таксисти, які пересіли з «Ланосів» на латвійсько-литовські номери. Але це негарно й неправильно», – скаржиться водій.

​Уряд розгляне пропозиції мітингарів – Парасюк

Мітингували у вівторок і біля Кабінету міністрів України. Сюди вийшли кілька десятків людей, які теж вимагали владнати тему з розмитненням автомобілів, придбаних за кордоном. Мітингувальники тримали прапори з написом «Авто євро сила» і плакати «Доступне авто українцям». На акції був присутній позафракційний народний депутат Володимир Парасюк. Він один із авторів законопроекту, що регулює проблему тимчасового ввезення іноземних автомобілів, яким понад 7 років.

«Якщо автомобіль у Європі коштує тисячу євро, у нас – вісім. Це ж не нормально. Володимир Гройсман має безпосередній стосунок до президента та «Блоку Петра Порошенка». Це нормальна практика, коли такі речі потрібно узгоджувати з Кабінетом міністрів», – зазначив Парасюк.

Він повідомив, що спільно з позафракційним депутатом Юрієм Дерев’янком зустрівся з міністром фінансів Олександром Данилюком, який, за словами Парасюка, запевнив, що розгляне пропозиції мітингувальників. Із прем’єр-міністром, додав Парасюк, вони не зустрілися, оскільки його не було на робочому місці.

Власники автомобілів із іноземною реєстрацією вимагають ухвалення законопроекту номер 5567, що регулює проблему тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до України. Законопроект пропонує запровадити «умовне часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановити за це справедливу плату. Згідно з пропонованими змінами до законодавства, річний платіж становитиме близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля, але він щороку зростатиме. Дія цього закону у разі його ухвалення стосуватиметься лише автомобілів, причепів і мотоциклів,котрим понад 7 років.

Обурення передчасне

Але цей законопроект надійшов до парламенту лише 21 грудня, тож часу на його розгляд ще не було, каже Радіо Свобода заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Оксана Продан.

Держава повинна створити умови, коли людина має можливість купити автомобіль і завезти його в Україну на загальних підставах і отримати ту ж саму ціну, яку мають європейці

«Він фізично ще не розглядався і не міг розглядатися у профільному комітеті, не міг бути винесений у зал, тому, думаю, обурення чи вимоги дуже передчасні. Ще не було часу для розгляду цього законопроекту. Держава повинна створити умови, коли людина має можливість купити автомобіль, завезти його в Україну на загальних підставах і отримати ту ж саму ціну, яку мають європейці», – наголошує Продан.

Між тим, з 1 серпня минулого року в Україні набув чинності закон, який передбачає зниження ставки акцизу на ввезення вживаних автомобілів, але вироблених до 1 січня 2010 року, тобто яким не більше 7 років. Документ передбачає до 31 грудня 2018 року пільгові умови ввезення автомобілів для громадян України, які ввозять їх для власного користування чи для інших осіб.