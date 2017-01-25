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Разведение войск на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской вновь не состоялось. Согласно заявлениям сепаратистов, они были готовы отвести свои подразделения, но украинская сторона отказалась сделать то же самое. В свою очередь, украинские военные заявили, что говорить о разведении сил и средств можно будет только в том случае, если на этом участке в течение 7 дней будет соблюдаться режим тишины. А обстрелы в районе Станицы Луганской были буквально накануне. Это в одном из своих отчетов подтверждает и миссия ОБСЕ.

В срыве очередной попытки развести войска в районе Станицы Луганской сепаратисты традиционно обвинили украинскую сторону. Представитель группировки «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что они готовы были отвести свои подразделения, но украинские военные отказались сделать то же самое. К тому же, по его словам, украинская сторона не пытается согласовывать разведение сил.

Украина опять-таки не проявила никакой инициативы

«Сегодня у нас была возможность воспользоваться присутствием господина Александра Хуга, первого заместителя руководителя миссии ОБСЕ в Украине, и попытаться согласовать разведение сил и средств при его участии. К сожалению, это тоже нам не удалось. Украина опять-таки не проявила никакой инициативы», – цитирует Владислава Дейнего один из подконтрольных сепаратистам сайтов.

В свою очередь, украинские военные заявляют, что говорить о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской можно будет, если, согласно

подписанному Рамочному соглашению, на этом участке в течение 7 дней будет соблюдаться режим тишины. Но этого не происходит. По словам пресс-офицера оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрия Завтонова, если этой ночью возле Станицы Луганской было относительно тихо, то до этого в течение нескольких дней подряд производились обстрелы.

Противник не выполняет никаких договоренностей

«Вчерашний день показал, что было 23 обстрела за сутки. И в Станице использовались чуть ли не все виды вооружения. Поэтому, предварительно, разведение не состоится. Потому, что противник не выполняет никаких договоренностей», – рассказал Дмитрий Завтонов.

7 дней тишины не было – Сергей Исаев

О несоблюдении семидневного режима тишины на этом участке рассказал и первый заместитель руководителя Станично-Луганской районной администрации Сергей Исаев. По его словам, иногда бывают дни, когда нет обстрелов. Но это происходит нечасто.

Буквально вчера и позачвера были сильные обстрелы

«7 дней тишины не было. Это 100%. Были обстрелы. Буквально вчера и позачвера были прямо такие сильные обстрелы. Минометные или что-то такое. Сильно гупало», – рассказал Сергей Исаев.

21 и 22 января режим прекращения огня нарушался – ОБСЕ

Нарушения режима тишины на этом участке фиксировали и представители миссии ОБСЕ.

«По данным камеры видеонаблюдения, в Станице Луганской были выявлены нарушения режима прекращения огня, произошедшие в пределах участка разведения как 21, так и 22 января», – говорится в отчете за 23 января, размещенном на официальном сайте мониторинговой миссии.

Станица Луганская является одним из участков для разведения войск в рамках подписанного 21 сентября прошлого года соглашения Трехсторонней контактной группы. Эту договоренность нужно было реализовать в течение 30 дней. Но войска там не получается развести уже около четырех месяцев.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)