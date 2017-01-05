(Друкуємо мовою оригіналу)

В Луганской области энергетики построили новую линию электропередач, которая питает населенный пункт со стороны подконтрольной правительству территории. Ранее поселок и окрестные села могли получать электричество только с оккупированной сепаратистами части области. Из-за чего жители района неоднократно становились заложниками такой зависимости. Тем временем, в регионе еще остаются населенные пункты, которые получают электричество только с неподконтрольных территорий.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/donbassrealy/stanitsa-luganskaya-stala-nezavisimoy-ot-lnr">SoundCloud</a>

Станица Луганская теперь может получать электричество с подконтрольной Украине территории. Новая линия электропередач, построенная «Луганским энергетическим объединением», уже прошла испытания и готова к работе. Об этом рассказал пресс-секретарь компании Евгений Наседкин. По его словам, существование новой линии позволит устранить зависимость этого района от поставок электроэнергии со стороны группировки «ЛНР». А электроэнергию здесь получает более 12 тысяч абонентов.

Вопрос о строительстве резервной линии остро стал еще в конце 2014 года, когда рубильник решили использовать в качестве инструмента политического давления

«Вопрос о строительстве резервной линии остро стал еще в конце 2014 года, когда с территорий, неподконтрольных украинскому правительству, рубильник решили использовать в качестве инструмента политического давления. Захотели – включили свет. Не захотели – не включили. Тогда в «Луганском энергетическом объединении» провели все необходимые подготовительные работы и изыскания, разработали проект. Выделение средств, необходимых для реализации данного проекта, было согласовано с Министерством энергетики», – рассказал Евгений Наседкин.

Если сепаратистам что-то не нравилось, они отключали свет – жительница Станицы Луганской

Заложниками такой зависимости жители Станично-Луганского района становились неоднократно. Недавний яркий пример – происшествие в конце августа прошлого года. Тогда в результате боевых действий была повреждена высоковольтная линия на неподконтрольной территории. И в течение практически недели сепаратисты не пускали ремонтные бригады к месту повреждения, мотивируя это заминированием территории. Все это время люди оставались без электричества. И, по словам жительницы Станицы Луганской Светланы Светиковой, подобных случаев было множество.

Если им что-то не понравилось, бац – и отключили

«Особенно в прошлом году. Это же ужас какой-то был. И раньше мы 9 месяцев тут без света были только потому, что на той стороне сказали: вот у нас в Краснодоне поломался этот рубильник. Или если им что-то не понравилось, бац – и отключили. А что такое в сельской местности без света? Это скважины, насосы не работают. Это не только отсутствие света, но и воды», – рассказала Светлана Светикова.

Однако на подконтрольной правительству территории Луганской области еще остаются населенные пункты, которые получают электроэнергию с неподконтрольных районов. По словам директора департамента промышленности и инфраструктуры Луганской облгосадминистрации Сергея Шелеста, по ним тоже ведется работа. Но более конкретную информацию он пообещал предоставить немного позже.

На сегодняшний день мы совместно с «ЛЭО» над этим работаем

«Есть определенные моменты. Есть определенные наработки. Они сейчас рассматриваются. Как будут готовы, я об этом скажу. На сегодняшний день мы совместно с «ЛЭО» над этим работаем», – рассказал Сергей Шелест.

Речь идет о нескольких прифронтовых селах возле Трехизбенки и Попасной. По данным «Луганского энергетического объединения», там абонентов очень мало. Но их тоже нужно обезопасить от отключения электричества.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)