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Руководство группировки «ДНР» заявляет о росте промышленности на подконтрольной ей территории. И обещает запустить около 20 промышленных предприятий. Однако экономисты считают, что такие заявления носят исключительно пропагандистский характер. И восстановление промышленности на территории, подконтрольной группировке «ДНР», невозможно из-за отсутствия рынка сбыта. В то время как на подконтрольной Украине территории Донбасса падение производства замедлилось, а в Луганской области даже наблюдался рост.

Так называемый «министр промышленности и торговли» группировки «ДНР» Алексей Грановский заявляет о планах запуска в 2017 году около 20 промышленных предприятий. По его словам, уже сейчас восстанавливают работу угледобывающие, металлургические и химические предприятия. При этом часть из них работают в украинском правовом поле.

«В настоящее время 48 предприятий металлургического комплекса обеспечивают около трети объема реализуемой продукции. Из них 7 работают в украинском правовом поле. Производство основных видов продукции в 2016 году по сравнению с 2015-м увеличилось. Чугуна – на 19,5%, стали на 8,5%, проката готового на 39%, кокса на 30%. Две третьих произведенной продукции экспортируется, при чем треть приходится на Российскую Федерацию» – заявляет Грановский.

Однако председатель «Конгресса экономистов Украины» Андрей Новак считает, что эти заявления носят исключительно информационно-пропагандистский характер. Системное возобновление работы промышленности на неподконтрольной части Донбасса, по словам экономиста, невозможно хотя бы по причине отсутствия рынков сбыта.

Это не больше, чем очередной блеф обещаний, рассчитанных на население

«Это не больше, чем очередной блеф обещаний, рассчитанных на население, которое попало под временную оккупацию. Для возобновления работы нужны инвестиции, которых, естественно, нет и быть не может на оккупированной территории. Не один инвестор туда деньги не даст. Нужны рынки сбыта. Нужны высококвалифицированные специалисты, которые предпочитают выезжать, чем оставаться там» – говорит экономист.

В свою очередь эксперт «Международного центра перспективных исследований» Александр Жолудь отмечает, что большая часть из указанных 20 предприятий, вероятно, относится как раз к легкой и пищевой промышленности, которые обслуживают внутренний рынок неподконтрольных территорий. Но они зависят от украинских поставок.

Большие предприятия металлургической отрасли, которые принадлежат к группе Ахметова, продолжают работать на оккупированной территории

«Если мы говорим про 20 предприятий, то желательно знать, про какие мы размеры говорим. Большие предприятия металлургической отрасли, которые принадлежат к группе Ахметова, продолжают работать на оккупированной территории. Они получают сырье со свободной украинской территории. Им нужна руда и лом металла. И если металлолом они могут получить и там, то руду там не добывают», – говорит эксперт

Кроме того, по его словам, ситуация с промышленностью на территориях, подконтрольных группировке «ДНР», напрямую зависит от предприятий, принадлежащих украинским олигархам и работающих в украинском правовом поле.

«Если бы мы мгновенно закрыли все, и они не могли бы продавать свою продукцию, то это бы вызвало просто массовые протесты, потому что люди просто бы не имели за что жить. А также те, кто получает соцвыплаты от власти так называемых «республик», они же получают деньги в виде налогов и сборов с людей, которые работают на этих украинских производствах», – считает Жолудь.

Согласно данным, опубликованным Главным управлением разведки Украины в 2016 году, установлены факты вывоза в Россию оборудования, имущества и техники Горловского машиностроительного завода, шахт «Комсомолец» и имени Ленина. А также демонтирование оборудование Харцызского машиностроительного завода с дальнейшей целью вывоза его на территорию России.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)