Трамп оголосив боротьбу з імміграцією з країн, «схильних до тероризму», і будівництво стіни з Мексикою

Президент США Дональд Трамп підписав два розпорядження щодо прикордонної безпеки та імміграції. Одне з них стосується планів будівництва «стіни» вздовж південного кордону, йдеться про фізичний бар’єр між США і Мексикою. В інтерв’ю ABC News Трамп зазначив, що будівництво розпочнеться через кілька місяців, наголосивши, що за цей проект заплатить Мехіко. Інше розпорядження стосується посилення міграційного законодавства. Йдеться, зокрема, про тимчасову заборону на прийом біженців і призупинення надання віз до США для громадян Сирії, Іраку, Ірану та низки інших мусульманських країн. Про цю ситуацію Радіо Свобода розпитало директора з комунікації і зв’язків з громадськістю базованого у Вашингтоні Інституту міграційної політики Мішель Міттелстадт.

– Як такі ініціативи президента Дональда Трампа можуть вплинути на ситуацію з міграцією у США?

Це перші кроки президента Трампа щодо того, що він обіцяв під час президентської кампанії щодо імміграції, зокрема у питаннях імміграції з країн, які він називав «схильними до тероризму»

– Це перші кроки президента Трампа щодо того, що він обіцяв під час президентської кампанії щодо імміграції, зокрема у питаннях імміграції з країн, які він називав «схильними до тероризму». Під час кампанії він також висловлював скептицизм щодо програми переселення біженців. Тож це може мати вплив на переміщення біженців, зокрема з цих кількох країн.

Якщо ми подивимося на кількість переселення біженців, то 40% тих, які в’їхали минулого року до США, були з цих семи країн, яких і стосуються дії президента.

– Про які конкретно сім країн йдеться?

– Йдеться про Іран, Ірак, Лівію, Сомалі, Судан, Сирію і Ємен. Хочу зазначити, що ще немає чітко сформульованого повідомлення від адміністрації щодо цього. Виглядає, що ще багато деталей мають бути розроблені. Але, очевидно, що йтиметься про ці країни.

– Як це можуть сприйняти у світі?

Це країни, з яких виходить велика кількість біженців для переселення. Щодо цього, думаю, буде різка реакція міжнародної спільноти

– Щодо всієї імміграції, то ці країни мають невелику кількість мігрантів у США. Це не є країни, громадяни яких зараз часто їздять до США. Але це країни, з яких виходить велика кількість біженців для переселення. І щодо цього, думаю, буде різка реакція міжнародної спільноти, гуманітарних організацій, і, зрозуміло, це буде предметом для дебатів у США.

Щодо кількості біженців, то у 2015 році їх було 28 тисяч з цих семи країн. Це 40% з 70 тисяч біженців, які були переселені до США того року

​– А якою є статистика щодо відвідання США представниками цих семи країн та скільки біженців звідти перебуває у вашій країні?

– Щодо кількості біженців, то у 2015 році їх було 28 тисяч з цих семи країн. Це 40% з 70 тисяч біженців, які були переселені до США того року. Що ж до в’їзду громадян з цих країн без тимчасового права на проживання, то йдеться про 90 тисяч людей – це 1% від загальної кількості тих, хто в’їхав до США без імміграційної мети упродовж 2014 року.