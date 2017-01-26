Крім вантажів, там великий потік контрабанди – Семен Семенченко

Активісти, серед яких ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони обіцяють влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Про перебіг та перспективи акції Радіо Свобода розповів народний депутат Семен Семенченко (фракція «Самопоміч»), який перебуває на місці подій.

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– Які перспективи повної блокади товарообігу з окупованими районами Донбасу?

Підтягується нова група людей – блокується наступний перехід і так далі. Це все не робиться швидко

– Для того, щоби зупинити повністю – треба перекрити три залізничні переходи в Луганській області, стільки ж – у Донецькій, а потім закрити автомобільні шляхи. Оскільки все відбувається на волонтерських засадах і передбачає приїзд людей, облаштування баз, то все робиться поетапно. Далі підтягується нова група людей – блокується наступний перехід і так далі. Це все не робиться швидко. Держава могла би це зробити у дуже стислі терміни, але ветеранам потрібен час і допомога.

По першому заблокованому переїзду щодня йшло десь 12 ешелонів – це близько 600 вагонів. Крім власне вантажів, там йшов великий потік контрабанди. Адже перевірити 600 вагонів вісьмом прикордонникам із собакою, без усіляких спеціальних приладів, довідатися – що там під вугіллям, що там під металом – просто неможливо. Це неподобство мала би припинити, звичайно, держава.

– Як реагують на цю ініціативу правоохоронці та, власне, залізничники, які транспортують вантажі?

Попри те, що завчасно попередили про початок блокади, все одно пустили ешелон прямо на блокпост. Можливо, це була спроба криваву провокацію влаштувати

– Рядові правоохоронці, працівники спецслужби і військовослужбовці акцію підтримують. Проте, попри те, що завчасно попередили про початок блокади, все одно пустили ешелон прямо на блокпост. Можливо, це була спроба криваву провокацію влаштувати. Потяг зупинили, викликали слідчо-оперативну групу. Відтак потяг залишився на місці – чекаємо зварювальний апарат, аби приварити його на місці – як пам’ятник контрабанді на крові.

– З боку силовиків можливі спроби завадити блокаді?

– На цю акцію приїхали люди, які два роки захищали Україну, які були бійцями. Вони й зараз захищають Україну. Я хотів би подивитися на ту людину в українській формі, яка спробує стати посібником національної зради – торгівлі з окупантами. Моральна допомога з боку правоохоронців свідчить, що більшість людей в погонах тут – патріоти України і дуже мало тих, хто допомагає наживатися на цьому кривавому бізнесі.

– Як ви гадаєте, чи може ця акція спровокувати загострення збройного конфлікту на Донбасі?

Під час війни треба думати про те як перемогти, а не про те, що може бути, «якщо…»

– Спровокувати загострення конфлікту на Донбасі може зрадницька й боягузлива політика вищого політичного керівництва. Саме такими діями вони провокують агресію. Під час війни треба думати про те як перемогти, а не про те, що може бути, «якщо…». Перемагають лише сильні. Народ у нас сильний – треба щоби і влада була відповідною.