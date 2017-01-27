У НБУ сподіваються на зливу траншів

Упродовж цього року Україна може отримати чотири транші від МВФ, заявляє голова Нацбанку Валерія Гонтарева. За її словами, переговори із МВФ успішно завершено і підписання нового меморандуму має відбутися вже найближчим часом. Натомість експерти не настільки оптимістичні в прогнозах. Вони також зазначають, що міжнародна фінансова допомога є важливою для забезпечення стабільності гривні.

«Ми все погодили із МВФ. Кабмін зараз допрацьовує технічні питання, і я думаю, що ми незабаром підпишемо меморандум», – сказала голова Національного банку Валерія Гонтарева на прес-конференції.

За її словами, цього року Україна розраховує на отримання чотирьох траншів від МВФ, причому перший може надійти вже на початку лютого. Крім того, за словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, цього року Україна може отримати два транші макрофінансової допомоги від ЄС на загальну суму 1,4 мільярда доларів.

Посадовий оптимізм

В ухваленому раніше Меморандумі співробітництва Україна взяла на себе зобов’язання провести земельну реформу й поступово підвищити пенсійний вік. Проте Верховна Рада продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до кінця року. Що ж до підвищення пенсійного віку, то днями віце-прем’єр-міністр Павло Розенко запевнив, що це питання знято з переговорів із МВФ щодо нової редакції Меморандуму про співробітництво.

Директор центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук вважає, що за таких передумов заяви голови Нацбанку видаються занадто оптимістичними.

Минулого року ми теж очікували на багато траншів, а отримали тільки один

«Минулого року ми теж очікували на багато траншів, а отримали тільки один. Хоча попервах все виглядало дуже позитивно. Думаю, Гонтареву так би мовити посада зобов’язує до оптимізму. Справді, є оптимістичні очікування щодо наступного траншу – про це кажуть і представники МВФ, і наші чиновники. Але щодо перспектив подальшої співпраці, то попервах варто побачити переглянутий Меморандум співробітницва», – каже він.

Наприкінці минулого року речники МВФ заявляли, що Україна не повинна залишати без наслідків оприлюднення е-декларацій та рішуче боротися із корупцією. Реальні досягнення у цій сфері, справді, могли би стати переконливим аргументом на переговорах із зарубіжними інвесторами.

«Припускаю, якщо замість ринку землі посадять десять друзів президента, то це зарахують за прогрес у реформах», – вважає Дмитро Боярчук.

Ціна стабільності гривні

Також експерти зазначають, що отримання міжнародної фінансової допомоги є важливим, насамперед, для підтримання курсу гривні.

Потреба у зовнішньому фінансуванні України складає близько 10 мільярдів доларів. Якщо Україна не отримає усіх цих коштів, то ми просто перестрибнемо цю планку – 30 гривень за долар

«Цього року потреба у зовнішньому фінансуванні України складає близько 10 мільярдів доларів. Якщо ці кошти зайдуть у вигляді запозичень на суму 6 мільярдів доларів, а чотири мільярди вдасться отримати у вигляді прямих іноземних інвестицій, то можна буде зберігати обмінний курс на рівні до 30 гривень за один долар до кінця 2017 року. Якщо Україна не отримає усіх цих коштів, то девальваційний тиск може призвести до того, що ми просто перестрибнемо цю планку – 30 гривень за долар», – каже виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

У березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму розширеного фінансування України на загальну суму 17 мільярдів доларів. Вона передбачала надання Києву чотирьох траншів щороку, проте за два роки надійшло лише три транші, останній з яких у вересні 2016 року.