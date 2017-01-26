МВФ визначиться з датою засідання щодо України після доопрацювання меморандуму

Міжнародний валютний фонд визначиться з датою засідання Ради директорів з питання третього перегляду програми EFF після доопрацювання меморандуму про співпрацю з Україною.

«Директор фонду Крістін Лагард зустрічалася з представниками України в Давосі. Вона відзначила суттєвий прогрес у реформах, необхідних для завершення третього перегляду програми EFF (програма розширеного фінансування). Ми продовжуємо спілкування з владою країни з деяких питань, що залишилися, зокрема доопрацьовуємо меморандум про економічну та фінансову політику щодо часових графіків подальших дій», – сказав представник фонду Вільям Мюррей.

«Як тільки документ буде доопрацьовано, звіт про завершення перегляду програми буде подано Раді директорів протягом найближчих тижнів. У мене наразі немає точної дати», – додав він.

У МВФ 12 січня заявляли, що фонд розгляне в найближчі тижні питання надання Україні чергового траншу.

У грудні минулого року перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявляв, що Україна виконала всі необхідні зобов’язання для отримання чергового траншу кредиту МВФ.

Верховна Рада 21 грудня вночі ухвалила держбюджет на 2017 рік, депутати поспішали ухвалити закон до канікул МВФ.

Місія МВФ, яка працювала в Україні з 3 по 17 листопада, закликала українську владу ухвалити погоджений із програмою співпраці держбюджет на 2017 рік. Місія заявила, що українській владі потрібно більше часу для виконання нинішнього етапу програми співпраці.

У жовтні в МВФ повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом, для чого необхідно виконати низку умов, Київ може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності.