Масові вбивства VS самозахист. Чи треба легалізувати зброю в Україні?

У 2016 році з використанням вогнепальної зброї було здійснено 579 злочинів. Такими є дані ГПУ. Це в два з половиною рази менше, ніж у 2015-му. В Україні близько 2 мільйонів одиниць легальної зброї. А за інформацією української Асоціації власників зброї, ще 5 мільйонів – нелегальної. Тож чи потрібна легалізація зброї в Україні? Читайте аргументи обох таборів.

Аргумент №1. Українці підтримують легалізацію зброї

Проти. 81% українців ‒ проти легалізації зброї і лише 19% – за. Такі дані соцопитування, проведеного для видання «Дзеркало тижня» у 2016 році;

За. Радіо Свобода провело власне твіттер-опитування. І 75% тих, хто відповів ‒ за легалізацію зброї. Можливо, прихильники легалізації просто більш активні в соцмережах?

Аргумент №2. Більше зброї – менше злочинів

Проти. В Аргентині всього 10% жителів мають зареєстровану зброю. Водночас рівень вбивств там високий – на 100 тисяч населення – 5,5. Виходить: мало зброї ‒ багато злочинів;

За. У Норвегії понад 31% жителів володіють зброєю. Але вбивств тут ледь не найменше в світі – 0,6 на 100 тисяч населення. Виходить: багато зброї ‒ мало злочинів.

Тож простими пропорціями тут не обійтися. Офіційна статистика ООН свідчить: рівень злочинності залежить не стільки від законів про зброю, скільки від соціального та економічного розвитку суспільства.

Аргумент №3. В разі легалізації обіг зброї суворо контролюватиметься

За. Законопроект про зброю передбачає суворий контроль: право на зброю мають дієздатні, психічно здорові, несудимі громадяни України. Для цього треба подати медичну довідку та інші документи, а також пройти навчальний курс. Крім того, власника зброї буде легко знайти, адже вся зброя буде на обліку в Держреєстрі;

Проти. Навіть за умови суворого контролю і обліку, хто дасть гарантію, що вчорашня психічно здорова людина сьогодні не візьме свій законно виданий пістолет і не піде стріляти в сусідів? А, якщо брати до уваги корупційну складову, а її не брати до уваги не можна, то офіційний дозвіл на зброю може опинитися практично в будь-кого.

Крім того, супротивники ідеї легалізації зброї наводять як аргумент трагічні випадки «масових вбивств».

Аргумент №4. Збройний самозахист – ефективна протидія злочинцям

За. Уявіть собі: до вас додому вривається маніяк. А ви дістаєте… телефон! Набираєте поліцію… Звісно, ймовірність захиститися від злочинця в такому випадку не є високою. Прихильники ідеї володіння цивільною зброєю твердять: негідник побоїться чинити злочин, знаючи, що йому дадуть збройну відсіч;

Проти. Але де ж межа самозахисту? Комусь може видатись, що невинна людина загрожує його життю і здоров’ю. Депутат Сергій Пашинський теж каже, що то був – самозахист. До того ж, окрім навичок володіння зброєю, людина має бути морально готова застосувати її.

Аргумент №5. Культуру поводження зі зброєю можна виховати

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За. «Сама зброя не вбиває, вбивають ‒ люди». Це так само, як з автомобілем, що може бути безпечним засобом пересування, якщо правильно ним користуватися, або ж – знаряддям вбивства;

Проти. Тепер звичайна побутова сварка може закінчитися убивством. Від тебе до сусіда пішла дружина – беру пістолет. «Було: напився ‒ побився. Стане: напився ‒ застрелився», – впевнені пацифісти.

Політичний експерт Тарас Чорновіл взагалі побоюється, що у людей можуть виникнути міркування на кшталт: «Мені потрібна зброя для того, щоб ті покидьки знали, що можна їх бити, тому що їх забагато. От є 450 депутатів, а з них зроблять 225».

Аргумент №6. Озброєне населення – відсіч агресору

За. Армія у Швейцарії створена за зразком ополчення. Тут усі працездатні чоловіки зобов’язані вдома чи на місцевих складах зберігати автоматичні гвинтівки. Тому мобілізація населення проти супротивника відбувається дуже швидко – до 2 днів;

Проти. Але в Швейцарії чоловіки щороку проходять військову підготовку! А уявіть тепер, що всім українським чоловікам дали зброю.

Зброя, посадовці і пересічні українці

«У кількості 40-50 тисяч стволів є на руках у можновладців, у депутатів. І 90% з цих людей не розуміють, як поводитися з цією зброєю», – каже голова наглядової ради Асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Торік улітку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що починаючи з 2014 року, він видав понад 1000 одиниць нагородної вогнепальної зброї. Це і пістолети, і автомати Калашникова, і навіть кулемети. Серед «обдарованих» – Олег Ляшко, Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Сергій Пашинський, телеведуча та дружина міністра інформаційної політики Яна Конотоп, а також багато інших посадовців.