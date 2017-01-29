У США протестують проти наказу Трампа про обмеження в’їзду громадянам з семи країн

В аеропортах США – хаос, у деяких спалахнули протести після того, як Дональд Трамп підписав президентський наказ про заборону на в’їзд до США громадянам з шести мусульманських країн принаймні на чотири місяці. Тим же наказом, Дональд Трам заборонив на невизначний час приймати сирійських біженців.

«Це атака на саму основу нашої демократії!», – каже сенатор з Массачуссетсу Елізабет Воррен, яка приєдналась до демонстрантів у Бостонському аеропорту. Демонстрації проти, як вважають учасники мітингів анти-іммігрантського наказу, прокотилися по всій країні в тому числі, в Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні та Лос-Анджелесі.

Президентський наказ обмежує в’їзд на територію США громадянам з паспортами Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Ємену та Сирії, навіть за умов наявності дійсних віз чи зелених карток. Президент каже: до таких дій треба було вдатися вже багато років тому.

«Це не заборона мусульман, однак ми повністю готові. Все виходить дуже гарно. У нас буде дуже жорстка, жорстка заборона. Ми будемо проводити дуже, дуже жорсткі перевірки і ми повинні були це робити в цій країні багато років тому», – сказав Трамп.

Дозвіл на в’їзд може бути наданий лише, як йдеться в наказі, якщо це в національних інтересах США. Високопосадовець Держдепартаменту каже, що їх юристи наразі працюють над тим, як саме інтерпретувати це формулювання. Тим часом, федеральні служби повідомляють, понад сотню осіб вже було затримано в суботу після вступу в дію наказу, 173 – не пустили на борт літаків рейсом до США. Білий Дім каже, більшість з них протягом доби відпустили.

Правозахисники обіцяють, що будуть боротися. Вже у суботу Американський союз громадянських прав подав позов в одному з федеральних судів Нью-Йорка від імені двох затриманих іракців, яким загрожувала депортація. Федеральний суддя виніс вирок на користь позивачів, що заблокувало депортацію десятків інших затриманих іноземців.

«Що ми сьогодні показали, це те, як може працювати суд. Суд – бастіон нашої демократії. Коли президент Трамп підписує закони чи президентські накази, які порушують конституцію чи є незаконними, у нас є суди, які можуть захистити права всіх», – каже виконавчий директор Союзу Ентоні Ромеро.

Фауд Сулейман витратив два роки, щоб отримати американські імміграційні візи для своєї родини. Після введення американських військ в Ірак у 2003 році Сулейман працював протягом багатьох років на проектах, фінансованих американським урядом. Коли ситуація з безпекою в Іраку стала стрімко погіршуватися, він вирішив емігрувати. Родина пройшла всі відповідні процедури перевірок і нарешті документи були на руках. Втім, в п’ятницю їх мрія переїхати до Сполучених Штатів зруйнувалася. В Каїрі їх просто не пустили в літак, який прямував до США.

«Я думаю, це жахлива помилка з боку Сполучених Штатів, жахлива помилка для історія США. Не знаю. Завжди думав, що Америка – це система інститутів та демократія. Я бачу в тому автократію – коли хтось підписує наказ, який стає дійсним негайно. Що це означає? Так ухвалював рішення Саддам Гуссейн. Так, щоб не проконсультуватися с Конгресом. Я не розумію», – каже Фауд.

Міністерство національної безпеки оприлюднило офіційну заяву, в якій зазначило, що «жоден іноземний громадянин в іноземній країні без зв’язків зі Сполученими Штатами не має безумовного права вимагати в’їзду до США». В Міністерстві кажуть: президентський наказ залишатиметься в силі.

Водночас кілька губернаторів-демократів, місцевих генеральних прокурорів та правозахисних груп заявили про те, що розглядають можливість подання власних позовів, щоб визнати антиіммігрантський наказ неконституційним на підставі релігійної дискримінації.