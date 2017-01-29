Іран викликав представника інтересів США для протесту проти імміграційних обмежень

Іран повідомив, що викликав до свого Міністерства закордонних справ посла Швейцарії, який у цій країні представляє інтереси США за відсутності дипломатичних відносин між Тегераном і Вашингтоном. Через нього передали протест проти рішення президента США Дональда Трампа запровадити фактичну заборону на в’їзд громадянам Ірану і ще шести країн, яке Тегеран назвав неприйнятним.

В МЗС Ірану вже заявляли, що запровадять аналогічні заходи з забороною в’їзду до країни громадянам США. Але, як уточнив міністр Могаммад Джавад Заріф, ця заборона не буде стосуватися тих американців, хто вже має чинну іранську візу.

Указ Трампа Заріф назвав «великим дарунком екстремістам і їхнім прихильникам».

В Ірані також висловлювали здивування, чому ця країна потрапила до списку Трампа під приводом «боротьби з тероризмом» у той час, коли жоден із тих, хто здійснював теракти проти США, не був громадянином Ірану, натомість до списку не потрапила Саудівська Аравія, громадянство якої мала більшість нападників у терактах 11 вересня 2001 року у США.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, за одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.