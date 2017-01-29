Суддя у США заборонила владі депортувати людей за указом Трампа

У США федеральний суддя видала в суботу термінову вказівку, що тимчасово заборонила органам влади депортувати біженців чи подорожніх, яких торкнувся новий указ президента Дональда Трампа.

Рішення судді Східного судового округу штату Нью-Йорк Анн Доннеллі забороняє працівникам прикордонного контролю завертати людей, які прибули до США з чинними візами, схваленими заявами біженця, а також «інших осіб, що мають законне право на вступ на територію США», з семи країн, про які йдеться в указі.

За підрахунками правозахисників, може йтися про майже 200 людей, яких затримали вже на летовищах у США або в інших країнах, де вони перебували транзитом до США.

Міністерство внутрішньої безпеки США офіційно повідомило, що за перші 23 години чинності указу до країни не впустили більш ніж 109 людей.

Раніше в суботу федеральний окружний суд Східного округу Нью-Йорка, до юрисдикції якого належить нью-йоркський район Бруклін і розташований там міжнародний аеропорт імені Джона Ф. Кеннеді, розглянув перше судове оскарження рішень президента: двоє громадян Іраку, затриманих на летовищі, попри чинні візи США, заявили, що через їхню роботу на Збройні сили США на них чекає небезпека в Іраці і вони не можуть повертатися туди. За повідомленнями, врешті обох пропустили, але ще принаймні десять людей у схожих ситуаціях залишалися затриманими далі.

Трамп підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Через цей указ в аеропортах по всіх Сполучених Штатах були затримані десятки людей, законних мешканців чи відвідувачів США або людей із визнаним статусом біженця, ще багатьох не впустили на авіарейси до США у транзитних аеропортах по всьому світі.

Крім того, Трамп на чотири місяці припинив чинність американської програми прийняття біженців і з інших країн, крім згаданих семи, і вдвічі, до 50 тисяч, скоротив число біженців, яких США приймуть цього року з усього світу.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.