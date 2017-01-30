На кого і як саме вплине антиімміграційний указ Трампа?

Чарльз Рекнайджел

Указ президента США Дональда Трампа від 27 січня встановлює 120-денну заборону для біженців усіх країн світу на в’їзд у Сполучені Штати, а для сирійських біженців – на невизначений термін.

Також цей документ тимчасово забороняє в’їжджати до США представникам семи переважно мусульманських країн – Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену – до запровадження більш суворого візового режиму.

Ось на кого поширюється цей указ, що має назву «Захист нації від в’їзду іноземних терористів до Сполучених Штатів», який набув чинності, щойно був підписаний.

Громадяни семи країн із чорного списку

Режим, запроваджений Трампом, одразу ж встановив заборону протягом 90 днів – до 27 квітня – іноземцям з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену в’їжджати на територію Сполучених Штатів, незалежно від типу візи (імміграційна/неімміграційна). На це матимуть право лише власники віз для дипломатів, включно з представниками ООН.

У юристів викликає запитання, що саме у тексті документа означає прийменник «з», де згадується про країни, що у чорному списку. Вашингтонський адвокат, який спеціалізується на імміграційному законодавстві, сказав у коментарі Радіо Свобода, що в указі чітко не визначено, як встановити приналежність осіб до держав у чорному списку: не зрозуміло, йдеться про громадянство, факт народження особи у цій країні чи і те, й інше.

Як повідомляла газета New York Times, Митна служба США та Прикордонна охорона доручили авіакомпаніям зупиняти пасажирів із країн, що у чорному списку, під час посадки на рейси до США й виводити тих, хто сів. У газеті також йдеться про те, що члени екіпажу авіакомпаній країн з чорного списку також не мають права в’їзду в США.

Суперечливим є статус громадян країн із чорного списку, які прибули до США за візами, виданими до того, як набув чинності указ. Цей документ забороняє їхній в’їзд, але судді з чотирьох американських міст із великими міжнародними аеропортами постановили, що ці особи не можуть бути депортовані, й дозволили їм в’їхати в країну.

Утім, ці постанови, вочевидь, розповсюджуються лише на людей, які вже перебували в аеропортах США на момент оголошення заборони. Скоріш за все, для людей, які прибудуть з виданими раніше візами у майбутньому, таких винятків не робитимуть.

До того ж, ці постанови не оскаржують законність самого указу. Відповідно до законодавства США, президент має широкі повноваження з контролю за імміграцією й може призупинити в’їзд «всіх іноземців або будь-якого класу іноземців – як іммігрантів або неіммігрантів», якщо вважатиме, що їхній в’їзд завдасть шкоди національним інтересам країни.

Адміністрація США дала зрозуміти, що цей 90-денний стан не означає, що імміграція автоматично відновиться після цього періоду. Протягом 90 днів уряд США буде вирішувати, як діятиме після 27 квітня.

Власники ґрінкарток із країн, що у чорному списку

Обмеження на пересування громадян цих семи країн, які постійно проживають у Сполучених Штатах (власники ґрінкарток), недостатньо чітко прописані в указі. Але, як зазначив 29 січня секретар Департаменту внутрішньої безпеки Джон Келлі, він вважає, що «в’їзд законних постійних резидентів – в інтересах нації».

Утім, раніше керівництво США зазначало, що власники ґрінкарток з країн, які у чорному списку, можуть мати справу з додатковими заходами з ідентифікації, перш ніж їх допустять на територію Сполучених Штатів.

Громадяни країн з чорного списку, які мають подвійне громадянство

Особам з країн чорного списку, які також мають громадянство інших країн, окрім Сполучених Штатів, також не можна в’їжджати до США протягом наступних 90 днів.

Виникає низка запитань щодо того, чи робитимуть винятки для людей, у яких подвійне громадянство країни, що тісно пов’язана зі Сполученими Штатами, – наприклад, Канади чи Великобританії. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства заявив, що, як запевнили його у Вашингтоні, заборона не поширюється на тих, у кого подвійне британське громадянство.

Натуралізовані громадяни США, народжені у країнах з чорного списку

Указ не поширюється на громадян США, незалежно від того, народилися вони у США чи стали американськими громадянами в результаті імміграції. Це стосується і людей, які народилися в країнах чорного списку і наразі є натуралізованими громадянами США.

Громадяни США, які їздять до семи країн з чорного списку

Громадяни США, які подорожують до Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену, ймовірно, матимуть справу з додатковим анкетуванням після повернення у Сполучені Штати. Керівник персоналу Білого дому Райнс Прібес повідомив американську службу NBC 29 січня: «Я підозрюю, що якщо ви американський громадянин, який регулярно подорожує до Лівії й назад, до вас, скоріш за все, будуть додаткові запитання в аеропорту».

Сирійські біженці

Указ президента США запобігає в’їзду на територію країни усіх біженців із Сирії, де з 2011 року триває війна, на невизначений термін.

Проте, згідно із цим документом, особи можуть бути допущені у виняткових випадках, коли це «в національних інтересах» Сполучених Штатів, зокрема «коли особа є представником релігійної меншини в країні свого громадянства й зазнає переслідування за релігійною ознакою». Трамп наводив як приклад у цьому контексті християн у Сирії.

Усі несирійські біженці

Указ повністю призупинив прийом усіх біженців на наступні 120 днів. Знову ж таки, є ймовірність поодиноких винятків, включно з релігійними меншинами, що зазнають переслідувань.

Цей документ також встановлює ліміт у 50 тисяч осіб на загальну кількість біженців, які Сполучені Штати прийматимуть з усього світу в 2017 році. Ліміт, встановлений президентом Бараком Обамою, був 110 тисяч.

Чи поповниться у майбутньому цей чорний список?

Ніхто не знає. Але Прібес пояснив, що ці сім країн, які наразі в чорному списку, обрали з огляду на те, що Конгрес і адміністрація Обами раніше визначили їх як «країни, які перебувають під найбільш пильним наглядом як осередки тероризму». Він не заперечив, що список може стати довшим, але не вдавався в подробиці.