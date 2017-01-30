Понад мільйон людей підписали петицію проти держвізиту Трампа до Британії

У Великобританії більше ніж мільйон людей підписали онлайн-петицію за скасування запланованого на цей рік державного візиту президента США Дональда Трампа.

Для розгляду петиції парламентом необхідно 100 тисяч підписів, законодавці планують обговорити це питання 31 січня, повідомляє BBC.

У петиції вказано, що Дональду Трампу можна дозволити в'їзд до Великобританії як голові уряду США, але він не повинен бути запрошений з офіційним візитом, оскільки це поставить у незручне становище Королеву Єлизавету II. Державний візит до Великобританії передбачає прийом іноземного лідера королевою Єлизаветою ІІ. ‎

Число тих, хто підписав петицію, стрімко зросло відтоді, як Трамп 27 січня підписав розпорядження призупинити всю програму для біженців в США на 120 днів, а також запровадити заборону на невизначений термін на сирійських біженців і призупинити в’їзд всіх іммігрантів з семи переважно мусульманських країн на 90 днів. Цей крок привів до протестів по всіх Сполучених Штатах і за кордоном, в тому числі у Великобританії.

Під час своєї недавньої поїздки в США прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що державний візит Трампа відбудеться, але дату вона не оголосила.

BBC цитує анонімне джерело в офісі прем’єр-міністра Великобританії, яке заявило, що заклики до скасування візиту Трампа можуть бути проігноровані, оскільки відміна візиту була б «популістським жестом». «Америка є величезним, важливим союзником», – заявило це джерело. «Ми повинні думати на довгострокову перспективу».