Понад мільйон людей підписали петицію проти держвізиту Трампа до Британії

У Великобританії більше ніж мільйон людей підписали онлайн-петицію за скасування запланованого на цей рік державного візиту президента США Дональда Трампа.
Для розгляду петиції парламентом необхідно 100 тисяч підписів, законодавці планують обговорити це питання 31 січня, повідомляє BBC.
У петиції вказано, що Дональду Трампу можна дозволити в'їзд до Великобританії як голові уряду США, але він не повинен бути запрошений з офіційним візитом, оскільки це поставить у незручне становище Королеву Єлизавету II. Державний візит до Великобританії передбачає прийом іноземного лідера королевою Єлизаветою ІІ.
Число тих, хто підписав петицію, стрімко зросло відтоді, як Трамп 27 січня підписав розпорядження призупинити всю програму для біженців в США на 120 днів, а також запровадити заборону на невизначений термін на сирійських біженців і призупинити в’їзд всіх іммігрантів з семи переважно мусульманських країн на 90 днів. Цей крок привів до протестів по всіх Сполучених Штатах і за кордоном, в тому числі у Великобританії.
Під час своєї недавньої поїздки в США прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що державний візит Трампа відбудеться, але дату вона не оголосила.
BBC цитує анонімне джерело в офісі прем’єр-міністра Великобританії, яке заявило, що заклики до скасування візиту Трампа можуть бути проігноровані, оскільки відміна візиту була б «популістським жестом». «Америка є величезним, важливим союзником», – заявило це джерело. «Ми повинні думати на довгострокову перспективу».