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Министры иностранных дел Дании и Украины, Павел Климкин и Андерс Самуельсен не смогли попасть в Широкино из-за обострения ситуации на линии разграничения. Международные визиты такого уровня обычно планируются заранее, но непрекращающиеся обстрелы из тяжелой артиллерии помешали планам международной делегации. Звуки разрывов снарядов заставили обе делегации почувствовать близость войны.

Одной из составляющих визита министров иностранных дел Дании и Украины было посещение зоны АТО с целью получения информации о ситуации в регионе, о том, как выполняются Минские договоренности и каковы масштабы российской агрессии. Планировалось, что делегация посетит поселок Широкино. Но в связи с обострением обстановки вдоль всей линии разграничения, этот пункт визита не был выполнен.

Глава МИДа Украины Павел Климкин, выступая на конференции в Мариуполе, расценил действия российских наемников на Донбассе как преступление, которое будет доказываться в Международном суде ООН, о чем уже подан соответствующий иск. Вопрос о военном преступлении будет также поднят в Совете безопасности ООН. С 1 февраля Украина будет председательствовать в Совете безопасности на протяжении всего месяца.

Павел Климкин прокомментировал ситуацию в Авдеевке. Он отметил, что ситуацию, когда нет возможности приступить к ремонту электро- и теплосетей, можно назвать заведомо спланированной провокацией гуманитарной катастрофы. Также Павел Климкин отметил, что готов на любые встречи для получения результата по стабилизации ситуации в регионе.

Необходимо совместно и последовательно давить на Россию, что мы сейчас и делаем, чтобы вынудить ее выполнять Минские договоренности

«Нам необходимо совместно и последовательно давить на Россию, что мы сейчас и делаем, чтобы вынудить ее выполнять Минские договоренности. А Минские договоренности – это очень просто: прекратить постоянные обстрелы, прекратить провокации дестабилизации, позволить ОБСЕ контролировать территорию оккупированного Донбасса и неконтролируемый участок украинско-российской границы и начинать готовиться к нормальным выборам. Нормальных, значит свободных и честных. К сожалению, Россия понимает это в точности до наоборот», – сказал министр иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуельсен сказал, что за два пребывания в Украине провел множество встреч на разных уровнях. У него была возможность побывать в окрестностях Мариуполя, получить представление о прифронтовом регионе. Он выразил уверенность, что ситуация в Украине найдет мирное решение. По крайней мере, Дания настроена именно на мирное урегулирование конфликта, подчеркнул министр иностранных дел. Андерс Самуэльсен отметил, что в сложившейся ситуации очень важно всем держаться вместе. А реформы в Украине – самый достойный ответ агрессии России, сказал глава делегации Дании.

Мариуполь примет беженцев из Авдеевки

Относительно чрезвычайной обстановки, сложившейся после обстрелов Авдеевки, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заверил, что Мариуполь готов прийти на помощь людям, которые будут ее покидать. Для этого уже подготовлены три профилактория. И, по словам мэра, в них может разместиться 700 человек.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)