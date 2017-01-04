Клімкін: санкції проти Росії за Крим мають зберігатися доти, доки вона не звільнить півострів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що запроваджені через окупацію Криму санкції Заходу проти Росії мають зберігатися доти, доки вона не звільнить півострів. Про це він сказав у Маріуполі, де перебуває разом із головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Австрії Себастіяном Курцом.

Павло Клімкін також заявив про необхідність посилення санкцій, запроваджених проти Росії за її агресію на сході України.

«Санкції нам потрібні для того, щоб примусити Росію виконувати «Мінськ». Якщо вона виконає «Мінськ», то можна починати говорити про їх зняття, можна починати говорити про інші речі з боку Європейського союзу. Але санкції, які пов’язані з виконанням «Мінська», є для того, щоб Росія «Мінськ» виконала», – зазначив міністр.

За словами Павла Клімкіна, якщо Росія не виконує Мінські домовленості, то «потрібно знайти засоби – можливо, посилення санкцій, інші засоби тиску, – щоб вона все-таки «Мінськ» виконала».

3-4 січня міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Австрії Себастіян Курц перебувають з візитом на Донеччині.

У грудні Євросоюз продовжив іще на півроку дію санкцій, запроваджених проти Росії за її агресію в Україні.