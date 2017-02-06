(Друкуємо мовою оригіналу)

В Северодонецке заработал логистический центр, который специализируется на перегрузке сельхозпродукции из автомобильного транспорта на железнодорожный. Перегрузочный терминал, скооперировавшись, построили несколько аграрных фирм региона, чтобы решить проблемы с реализацией зерна. Из-за боевых действий большинство районов области остались оторванными от железнодорожного сообщения. Аграрии этих районов вынуждены вывозить зерно на продажу с помощью автомобильного транспорта либо через посредников, что значительно снижает закупочные цены. Благодаря новому терминалу, аграрии говорят, смогут экономить 700-800 гривен на перевозке каждой тонны зерна.

В Луганской области в результате боевых действий осталась всего одна железнодорожная ветка, доступ к которой имеют всего несколько районов. Аграрии других территорий из-за этого вынуждены вывозить зерно на продажу с помощью автомобильного транспорта либо через посредников. Но это сильно снижает стоимость продукции. Например, в соседних областях в сезон уборки тонна зерна стоила практически вполовину дороже, чем на Луганщине. Теперь же ситуация должна измениться, считает один из соучредителей перегрузочного терминала, директор аграрного предприятия «Сфера» Александр Агарков. Так как большее количество предприятий получат доступ к железнодорожным перевозкам, отмечает он.

700-800 гривен экономии на каждой тонне продукции

«Эффект экономический довольно значимый. Потому что перевезти в Одессу или Николаев автомобилем или железной дорогой – естественно, железная дорога гораздо дешевле. Сейчас же действует ограничение Министерства инфраструктуры. В машины мы не можем грузить больше 22 тонн. Если сравнить перевозку до Одессы 22 тонн в машине или 65 тонн в вагоне, то цена вопроса 700-800 гривен экономии на каждой тонне продукции», – рассказал Александр Агарков.

В создании перегрузочного терминала участвовало 2 агрофирмы из Новоайдарского и Старобельского районов. Уже сейчас они инвестировали в проект 20 миллионов гривен. Взяли в аренду участок земли в Северодонецке. Построили сам терминал и проложили участок железнодорожных путей. За сутки терминал может перегружать и вывозить около тысячи тонн зерна. По словам второго соучредителя терминала, директора предприятия «Сельхозхимия» Игоря Шовикова, они готовы предоставлять услуги всем сельскохозяйственным предприятиям региона.

Готовы оказывать услуги по перегрузке и отправке зерновых, если у кого-то есть в этом необходимость

«Мы будем рады сотрудничать со всеми. Готовы оказывать услуги по перегрузке и отправке зерновых, если у кого-то есть в этом необходимость», – рассказал Игорь Шовиков.

Строительство железнодорожной перемычки между Сватово и Белокуракино может затянуться на долгие годы – Владимир Гуц

Ранее для решения логистических проблем власть региона планировала строительство железнодорожной перемычки между городом Сватово и поселком Белокуракино. Она должна была соединить с железной дорогой, ведущей вглубь страны, не использующуюся сейчас ветку, которая идет от Луганска до границы с Россией. Вдоль этой ветки располагается 6 элеваторов.

По словам заместителя руководителя областной администрации Владимира Гуца, от этой идеи пока никто не отказывался. Но ее реализация может затянуться на долгие годы.

Мы все же больше поддерживаем инвестиции в строительство предприятий на существующей ветке

«Технически это очень сложное мероприятие. Учитывая, что сегодня идет реорганизация на железной дороге, смена руководства, говорить, что это в ближайшее время будет – это было бы не правда. А смотреть на горизонт в 4-5 лет, учитывая сложную ситуацию, мы все же больше поддерживаем инвестиции в строительство предприятий на существующей ветке», – рассказал Владимир Гуц.

По словам аграриев, последние годы показали, что ждать помощи им неоткуда. Поэтому пытаются решать проблемы самостоятельно, либо в кооперации.

Тем временем рядом с новым перегрузочным терминалом соучредители планируют построить еще зернохранилище на 20 тысяч тонн. Так как, кроме логистических проблем, в регионе не хватает мест для хранения урожая. В прошлом году в Луганской области было собрано более миллиона тонн зерна.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)