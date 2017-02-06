IAAF: заборона Росії брати участь у міжнародних змаганнях буде продовжена

У Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) заявляють, що Росія буде як і раніше відсторонена від міжнародних змагань, і, ймовірно, буде виключена з чемпіонату світу, запланованого на серпень у Лондоні.

Себастьян Коу, президент IAAF, заявив 6 лютого у Монако, що Росія до листопада навряд чи буде «повністю поновлена у правах».

Руне Андерсен, голова робочої групи IAAF, висловив схожу думку, зазначивши, що для поновлення Росія мусить виконати низку вимог.

Серія розслідувань ВАДА підтвердила існування в Росії підтримуваної державою системи вживання спортсменами допінгу з наступним приховуванням цих порушень. Це призвело, зокрема, до заборони участі російських легкоатлетів у всіх змаганнях під егідою Міжнародної федерації легкої атлетики (ІААФ). Після цього також понад 100 російських спортсменів у 2016 році були відсторонені від участі в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.