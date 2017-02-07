Конфлікт на Донбасі ніколи не був у центрі уваги західних лідерів – аналітик США

Ескалація конфлікту на Донбасі свідчить про впливовість американського президента Дональда Трампа у врегулюванні конфлікту на частині сходу України, пише в матеріалі CNBC Сильвія Амаро.

«Дедалі більша хвиля насильства на Донеччині останнім часом підкреслює важливість того, що президент Дональд Трамп відіграє роль у регіоні», – зазначила Сильвія Амаро.

Водночас американський лідер у телефонній розмові з українським президентом Петром Порошенком пообіцяв допомогти «відновити мир уздовж кордону» України.

Ще раніше Дональд Трамп дав зрозуміти, що хотів би мати тісніші зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним. Тепер, після встановлення контактів і з Путіним, і з Порошенком, найімовірніше, він готовий до певних кроків.

Представник аналітичної фірми «Teneo Intelligence» Андріус Турса, який вивчає проблеми Східної та Центральної Європи, вважає: «конфлікт в Україні ніколи не був у центрі уваги» західних лідерів. Цьогоріч їхня увага переважно прикута до майбутніх виборів одразу в кількох країнах Європейського союзу. Відтак роль Сполучених Штатів дедалі зростає.

Протягом останніх тижнів на Донбасі, зокрема в районі Авдіївки, спостерігається зростання напруженості, що є характерним для цього конфлікту, каже Турса. Представники Євросоюзу помічають збільшення кількості обстрілів, зокрема, з важкої зброї, хоч Росія продовжує заперечувати свою причетність до конфлікту.

«Заморожений конфлікт на Донбасі є спробою Росії завадити Україні стати членом Європейського союзу і НАТО», – резюмує Андріус Турса. Тому врегулювання конфлікту, найімовірніше, вимагатиме ширшої угоди між Росією і західними країнами, зокрема, зі США.

Експерт зауважує, що Росія запропонувала допомогу США в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», розраховуючи на послаблення санкцій та їх дій у Центральній і Східній Європі.

Як зазначає Сильвія Амаро, адміністрація Трампа поки що надсилає суперечливі сигнали того, як розвиватиме відносини з Росією.

Минулого тижня голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі засудила «агресивні дії» Росії в Україні, однак під час вікенду Дональд Трамп у розмові з Fox News, як виглядало, захищав Путіна.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС продовжать закликати Москву вплинути на підтримуваних нею сепаратистів на сході України.