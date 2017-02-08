Трамп або «протверезіє» щодо Кремля, або знайдуться важелі впливу на його тактику – експерт

Експерт Атлантичної ради США Адріан Каратницький переконаний, що позиція нового президента США може змінюватись, зокрема і щодо Росії, якщо він буде дослухатись до тих радників у своїй адміністрації, які називають Росію «імперською агресивною державою». Про це він заявив в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Трамп оточений значною частиною радників, сірих кардиналів, як Стівен Беннон, які мають дуже тверезе уявлення про те, що собою представляє Росія і ким є Путін. Вони вважають, що це імперська агресивна держава з намірами експансії. Вони вважають, що це клептократична система державного капіталізму. Тому, я думаю, що навіть найбільш радикальні радники, яким приписують прихильність до Путіна, мають глибокі застереження, які ще пан Трамп особисто не висловив. Але пам’ятаймо, що тут є така, я б сказав, «липкість» інституцій, всіх інстанцій та експертів, які будуть обслуговувати Держдепартамент, Раду національної безпеки тощо. І майже всі вони не поділяють такого оптимістичного «прочитання» Путіна, яке має сам Трамп», – сказав експерт Атлантичної ради.

За словами Каратницького, свою гнучкість президент США вже починає проявляти, особливо щодо висловлювань, які ще під час його виборчої кампанії звучали доволі різко.

«Ми бачили раніше, як Трамп вперто наполягав, що не було ніякого російського сліду в кібератаках і втручанні в американські політичні процеси, але був змушений після наполегливого надання фактів це визнати. І я думаю, що нас очікує певне «протверезіння» Трампа, а якщо ні – то є певні важелі впливу в Конгерсі, американських інституціях. І я думаю, вони примусять його дотримуватися лінії здорового глузду щодо Кремля», – сказав він.

Крім того, на його думку, оптимізм вселяють і окремі «досить негативні» висловлювання головного радника Трампа Стівена Беннона щодо Росії.

«Єдиним тривожним сигналом є його думка, що першим пріоритетом для Америки є подолання ісламського, екстремістського тероризму, і в цьому США має шукати якусь співпрацю з Росією. Але щодо його бачення ролі Росії на теренах Східної Європи, Євразійського континенту і щодо намірів Путіна впливати на правоцентристські політичні кола в Європі та США, то Беннон із застереженням дивиться на ці наміри і впливи», – каже експерт.

Адріан Каратницький переконує: Трамп розуміє необхідність посилення безпеки у світі, і не в останню чергу саме тому, змінилася його риторика щодо НАТО.

«Раніше Трамп висловлювався, що НАТО є застарілою організацією, але останніми тижнями і його радники, і він сам, висловлює чітку підтримку НАТО. І він буде тиснути на інші держави, щоб вони виконували свої обов’язки щодо підвищення витрат на оборону. З цієї точки зору ми бачимо різні висловлювання незручні, але, коли спрацьовує певний істеблішмент, консенсус серед представників Демократичної партії, провідників Республіканської партії, розвідки та інших, вони намагаються якось «притиснути» Трампа до розумної позиції. Припускаю, що те саме відбудеться і щодо Росії, а, якщо ні, то є повноваження Конгресу, який намагатиметься припинити імпровізований «танок з Путіним», – зазначив старший науковий співробітник Атлантичної ради.

Днями у Конгресі повторно зареєстрували законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act, в якому законодавчо закріплюються санкції проти Росії і надається військова допомога Україні. Щодо шансів ухвалення цього законопроекту і не застосування Трампом вето Каратницький зазначив, що все залежатиме від реакції президента на поради його найближчого оточення. Ймовірність, що такий закон буде прийнятий, є, додав він.

«Але важливо дивитись на його рейтинг. І поки рейтинг Трампа є позитивним, в нього є певна сила подолати вето. Але за півтора року конгресмени будуть готуватись до чергових виборів, які відбуваються кожні два роки, і внои будуть зважати на його рейтинг», – сказав Каратницький.