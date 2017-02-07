Лавров: Трамп має іншу від Обами позицію щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що розцінює ставлення президент США Дональда Трампа до ситуації в Україні, як «якісну зміну» у порівнянні зі ставленням до цього його попередника Барака Обами.

«Адміністрація Обами намагалася все вимагати у нас, виправдовуючи президента України Петра Порошенка», – заявив Лавров 7 лютого ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у реальній ситуації у зоні збройного конфлікту на сході Україні йому ще потрібно розібратися. «Ми не знаємо точно, що там відбувається», – сказав він в інтерв’ю телеканалу Fox News, оприлюдненому 6 лютого.

Трамп зауважив у відповідь на репліку ведучого про те, що ситуація в Україні загострилася через «насильство з боку проросійських сил», що в США не знають точно, чи контролюються ці сили Росією, чи ні, але обіцяв, що дізнаються.

Раніше Білий дім за підсумками телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком 4 лютого повідомляв, що американський президент заявив про намір «працювати з Україною, Росією та всіма зацікавленими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону».

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що під час її короткої зустрічі з Трампом у Вашингтоні 2 лютого він сказав, що «не залишить Україну». За її словами, американський лідер також гарантував не скасовувати санкції проти Росії. У Білому домі натомість заявили, що «жодних формальних гарантій не було».

Відносини між Москвою та Заходом погіршилися у 2014 році, після російської анексії Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».