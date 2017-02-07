Трамп «не знає точно», що відбувається на Донбасі, але обіцяє розібратися

Президент США Дональд Трамп заявляє, що в реальній ситуації в зоні збройного конфлікту на сході Україні йому ще потрібно розібратися. «Ми не знаємо точно, що там відбувається», – сказав він в інтерв’ю телеканалу Fox News, оприлюдненому 6 лютого.

Президент США негативно відповів на запитання ведучого, чи не ображений він тим, що ситуація на сході України загострилася після його телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним.

При цьому Трамп зауважив у відповідь на репліку ведучого про те, що ситуація в Україні загострилася через «насильство з боку проросійських сил», що в США не знають точно, чи контролюються ці сили Росією, чи ні, але обіцяв, що дізнаються.

Раніше Білий дім за підсумками телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком 4 лютого повідомляв, що американський президент заявив про намір «працювати з Україною, Росією та всіма зацікавленими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону».

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що під час її короткої зустрічі з Трампом у Вашингтоні 2 лютого він сказав, що «не залишить Україну». За її словами, американський лідер також гарантував не скасовувати санкції проти Росії. У Білому домі натомість заявили, що «жодних формальних гарантій не було».