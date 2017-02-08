Суд у Росії засудив опозиціонера Навального до 5 років умовно (відео)

Ленінський районний суд російського Кірова 8 лютого засудив опозиціонера Олексія Навального до п’яти років умовно у справі «Кіровлісу» з випробувальним терміном на чотири роки. Крім того, Навальному призначили йому штраф у розмірі 500 тисяч рублів (8350 доларів). Крім нього, у справі проходить бізнесмен Петро Офіцеров. Він також отримав умовний термін – у чотири роки і штраф у 500 тисяч рублів. Такого покарання для обох підсудних просила сторона обвинувачення. Відразу після винесення вироку опозиціонер заявив, що його виборча кампанія продовжиться, а вирок буде оскаржений. (Відео Reuters та Російської редакції Радіо Свобода)