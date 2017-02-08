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Более 7 миллионов долларов – такова сумма контракта на поставку оборудования для нового зерноперевалочного комплекса, который подписали сегодня ГП «Мариупольский морской торговый порт» и американско-канадская компания ABROOK INC – официальный представитель производителя оборудования для перевалки зерновых грузов компании AG GROWTH INTERNATIONAL (AGI). Строительство нового зернового комплекса уже начали. Планируется, что уже летом 2018 года «Хлебная гавань» в Мариупольском порту начнет свою работу.

Мариупольский морской порт входит в ряд крупнейших портов Украины. Это одно из немногих предприятий в городе, которое, невзирая на военные действия, осталось «на плаву» и в прямом, и в переносном смысле. Государственное предприятие является прибыльным, работа в порту не прекращается ни зимой, ни летом. Порт круглогодично открыт для захода судов. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 миллионов тонн грузов в год. Сегодня предприятие подписало контракт на поставку оборудования для нового зернового терминала с американско-канадской компанией ABROOK INC – официальным представителем производителя оборудования для перевалки зерновых грузов компании AG GROWTH INTERNATIONAL (AGI).

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко назвал нынешнее событие позитивным сигналом для делового сообщества.

Нам приятно, что американский бизнес слышит нас и не боится вкладывать инвестиции в развитие города. Это позитивный сигнал для бизнес-сообщества. Мы хотим развиваться. Мы хотим другой судьбы для города

«Нам приятно, что американский бизнес слышит нас и не боится вкладывать инвестиции в развитие города. Это позитивный сигнал для бизнес-сообщества. Нам важно, чтобы в Мариуполь инвестировали, мы хотим развиваться. Мы хотим другой судьбы для города», – отметил Вадим Бойченко.

Документ подписали директор Государственного предприятия «Мариупольский морской торговый порт» Александр Олейник и президент компании ABROOK INC Михаил Атрошенко. По словам директора порта, основной из причин строительства нового зернового терминала стали боевые действия на востоке Украины. Война отрезала порт от традиционных грузов – угля и руды, и чтобы сохранить грузообороты, возникла необходимость привлекать источники альтернативной загрузки, отмечает Александр Олейник.

Цель – сделать Мариупольский порт более универсальным, чтобы конкурировать с остальными операторами и портами Украины. Это будет самый крупный терминал на Азовском море

«Цель какая? Диверсифицировать грузовые потоки. Сделать Мариупольский порт более универсальным для того, чтобы конкурировать в столь непростое время с остальными операторами и портами Украины. Это будет самый крупный терминал на Азовском море», – сказал Александр Олейник.

Подписание контракта, общая стоимость которого составляет более 7 миллионов долларов, позволит оснастить новый терминал новейшим оборудованием.

Президент компании ABROOK INC говорит, что компания уже готова к поставкам.

Назвать это риском нельзя. Компания работает на территории Украины более 10 лет. Мы на рынке не временщики. Мы не хотим оставлять всё в долгий ящик, а сразу же начать поставки и помогать в строительстве

«Назвать это риском нельзя. Компания работает на территории Украины более 10 лет. Мы на рынке не временщики. У нас в портфеле заказов уже есть оборудование Мариупольского порта. Мы уже готовы начать производство. Кое-что уже готово. Мы не хотим оставлять всё в долгий ящик, а сразу же начать поставки и помогать в строительстве», – утверждает Михаил Атрошенко.

В Мариупольском порту рассчитывают, что в Хлебной гавани уже к концу этого года начнёт работать первая очередь комплекса, а в августе 2018 года терминал выйдет на запланированную мощность, которая составляет 2 миллиона тонн зерна в год.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)