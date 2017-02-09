На Заході спрогнозували, хто наступний після «Гіві»

Олександр Ходаковський, якого називають очільником батальйону «Восток» і який деякий час грав помітну роль у владній структурі угруповання «ДНР», раніше вже заявляв про загрозу своєму життю з боку Кремля. На це звертає увагу експерт аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабік, коментуючи загибель у Донецьку командира так званого батальйону «Сомалі» «Гіві».

«Після вбивства «Гіві», Ходаковський залишився останнім військовим командувачем «ДНР». Він вже закликав Кремль вбити його без ризику для оточуючих», – написав у Twitter Ярабік.

При цьому експерт апелює до статті видання «Остров», яка посилається на повідомлення на нібито сторінці Ходаковського у «Живому журналі».

Як повідомляє «Еспресо», у середу на світанку в особистому кабінеті Михайла Толстих, більш відомого як «Гіві», прогримів вибух. Після пожежі, яка спалахнула в результаті вибуху, в кімнаті знайшли тіло бойовика.

Західні коментатори відзначили, що смерть «Гіві» є продовженням тренду.

«Середня тривалість життя командирів сепаратистів невисока», – пише кореспондент Радіо Свобода Крістофер Міллер.

«Підтримувані Росією сили «ополченців» на сході України мруть, як мухи», – пише Сабра Айрес, яка тривалий час висвітлювала події в Україні для західних видань.

Ціла низка західних репортерів натомість взялась нагадати, чим саме «Гіві» «прославився» та заслужив лихої слави.

«Для молодих та проросійськи налаштованих, які не знають «Гіві» та його військових злочинів – ось він», – написав німецький журналіст Ропке, додаючи відеокадри побиття «Гіві» українського військовополоненого.

«Кремлівське ТБ сьогодні грає сумну музику, показує кольорові фото вбитого «Гіві», поступово змінюючи їх колір на сірий. Відео його знущать над військовополененими вважають недоречними», – обурювався у Twitter кореспондент американського NPR у Москві Лучан Кім.