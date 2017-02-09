Скрипник: у НАТО визнають, що найбільший їхній ворог і страх – Росія

Вступ України до Північноатлантичного альянсу – питання не найближчого десятиліття, вважає народний депутат, заступник голови постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Олексій Скрипник. За його словами, завдання держави стосовно НАТО – стати сильною країною, а всі 28 членів альянсу повинні сказати: нам потрібна Україна. У свою чергу, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко вважає, що українська влада має бути більш проактивною – реформувати сектор безпеки і оборони, залучати проекти через трастові фонди НАТО, ініціювати спільні робочі групи Україна – НАТО з питань науки і довкілля.

Усі 28 країн-членів НАТО одноголосно виступили на підтримку України у зв’язку з загостренням бойових дій на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні місії України при НАТО за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО. Учасники цієї зустрічі вирішили: знімати санкції з Росії не можна, адже агресія Росії проти України продовжується, на Донбасі і надалі гинуть і військові, і цивільні. НАТО обіцяє посилити політичний тиск на Росію.

«Ми ще раз отримали підтвердження того, що принципово важливо – політична підтримка України від НАТО», – заявила в ефірі програми «Ваша Свобода» віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе після зустрічі глави уряду України Володимира Гройсмана з заступником генсекретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер.

У НАТО висловили одностайну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. НАТО продовжує роботу з Україною

«У НАТО висловили одностайну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. НАТО продовжує роботу з Україною і в реформі сектору безпеки та оборони, і в підтримці наших служб із надзвичайних ситуацій, і в освітніх програмах, і в програмах забезпечення кібербезпеки, і реабілітації наших військових», – сказала віце-прем’єр-міністр.

Більше прагматизму у відносинах із Північноатлантичним альянсом очікує заступник голови постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Олексій Скрипник. За його словами, наразі романтичний – «квітково-цукерковий» – період між альянсом і Україною. Попереду, каже Скрипник, дуже довга і складна дорога – зробити українську армію сильною, сумісною зі стандартами НАТО, запровадити цивільний контроль над ЗСУ, «а тоді вже говорити про те, що ми будемо потрібні НАТО».

Військова структура НАТО абсолютно чітко, прагматично і цинічно розуміє, хто її ворог – Росія. Але це наша війна – нам треба перемогти

«Військова структура НАТО абсолютно чітко, прагматично і цинічно розуміє, хто її ворог. Можливо, не комунікують, тому що не мають права, але у приватних бесідах чітко визначають: «сьогоднішній найбільший ворог і найбільший страх НАТО – Росія, ніякі не терористи, ми прекрасно розуміємо, що у вас відбувається війна, що це, у принципі, війна за нашу свободу. Але є одне «але» – не хочемо, щоб наші солдати воювали у вас». Тому це наша війна – нам треба перемогти», – говорить народний депутат.

Майже два роки Україна не може призначити посла при НАТО – Гопко

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко зазначає, що альянс чекає від України парламентського і цивільного контролю над сектором безпеки та оборони – Верховна Рада має ухвалити пакет законодавчих ініціатив.

Вже майже два роки немає політичної волі, щоб визначити кандидата, який міг би Україну ефективно представляти у Брюсселі при НАТО

«Багато хто зараз, зважаючи на ситуацію на сході, сприймає НАТО як можливість захисту і зупинення війни на сході, думаючи про власну безпеку. Але треба ширше… Врешті, треба посла нашого призначити. Вже майже два роки немає політичної волі, щоб визначити кандидата, який міг би Україну ефективно представляти у Брюсселі при НАТО», – говорить народний депутат.

Або стаємо сильними, і питання про захоплення України зійдуть нанівець, – або будемо залишатися весь час поживою

Раніше ніж за 10 років Україну у НАТО не чекають, спрогнозував Олексій Скрипник. Однак, за його словами, іншого вибору у держави немає: «Географічно так сталося – з Росією жити, поки будемо існувати. Або стаємо сильними і отримуємо допомогу більш сильних сусідів, і питання про захоплення України зійдуть нанівець, – або будемо залишатися весь час поживою», – додав він.

«НАТО – це в першу чергу політичний блок. Не та страшилка, якою нас все життя лякали за СРСР, і те, що зараз використовує російська пропаганда. Коли побачимо, що НАТО – це і розвиток науки, і політична взаємодія, і майданчик, де Україна може відстоювати свої інтереси, це має абсолютно змінити ставлення суспільства до НАТО», – каже парламентар.

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(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)