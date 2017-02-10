Гройсман у Брюсселі: «відчутна підтримка в непростих умовах»

Брюссель – Зростання економіки – цього року, «безвіз» – до літа, а 600 мільйонів євро європейської допомоги – вже наступними тижнями. Такі загальні сигнали супроводжували у Брюсселі візит прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. У відвіданих ним НАТО і євроустановах засудили воєнну ескалацію на сході, а голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер отримав запрошення на конкурс «Євробачення».

У Брюсселі прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вже вдруге справляє на голову Єврокомісії Жана-Клода Юнкера приємне враження. «Він нагадує мені мене, коли я був молодим прем’єром Люксембургу та організовував саміт України та ЄС у 1997 році», – пояснює єврочиновник та зауважує, що якраз цей вік – період, «коли молода людина може розвинути дуже амбіційні очікування».

У відповідь він отримав від Гройсмана символ пісенного конкурсу «Євробачення» та запрошення на травень до Києва. Юнкер у своїй традиційній жартівливій манері реагує, але й одразу додає про серйозне.

«Я абсолютно неспроможний повідомити, що на відкритті конкурсу «Євробачення» прем’єр-міністр і я мали б подарувати наш виступ перед цілим світом люксембурзько-українського дуету, але… прем’єр-міністр не вміє співати. Але я забув вам сказати: звичайно, ми обговорювали візову лібералізацію. Це станеться до літа», – заявив він.

600 мільйонів євро надійдуть наступними тижнями – Юнкер

Інший важливий крок назустріч Києву – обіцянка надати протягом наступних тижнів другий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 600 мільйонів євро. Юнкер пояснює: уряд уже підготував законопроект щодо зняття мораторію на експорт лісу, тож це достатня умова для розблокування наступного траншу. Тим паче, «після спостережень за зусиллями в реформуванні України українські громадяни мають право отримати дещо у відповідь», пояснив голова Єврокомісії.

Володимир Гройсман зі свого боку зауважив, що нинішнє рішення голови Єврокомісії надати українцям макрофінансову допомогу – це надзвичайно відчутна підтримка в таких непростих умовах.

«Це кошти, які будуть направлені до державного бюджету України та абсолютно позитивно позначаться на її макроекономічній стабільності», – наголосив Гройсман.

«Авдіївку» розглянуть на сесії Європарламенту

Що ж до критики, яка все частіше лунає з боку ЄС та пов’язана із слабкими антикорупційними кроками і сповільненням реформ, український прем’єр зауважує: не все робиться так швидко, як би того хотілося, але результати впроваджених реформ українці відчують уже нинішнього року.

Що ж до зростання військової агресії в Східній Україні, то, висунута на обговорення на сесії Європарламенту наступного тижня, ця гаряча точка на карті Європи, як стверджують на Заході, дуже непокоїть і представників НАТО, і лідерів євроустанов.

Голова Європейської ради Дональд Туск та лідер Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на зустрічі з Гройсманом проаналізували події в Авдіївці, які, як усвідомлюють в ЄС, поставили під загрозу весь процес врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі.

Підвищення мінімальних зарплат зміцнить українську економіку – Гройсман

Цього року уряд України прогнозує державі економічне зростання, причому підвищення мінімальної заробітної плати на це теж вплине позитивно, заявив у Володимир Гройсман.

«Ми розраховуємо, що від рішення (збільшити мінімальну заробітну плату) ми будемо мати плюс піввідсотка зростання внутрішнього валового продукту», – пояснив прем’єр після зустрічі з Жаном-Клодом Юнкером.

Він додає, що це також вплине позитивно на справедливість у оплаті праці.

«Національний банк щодо інфляційних процесів в Україні фактично залишає прогноз в межах тих значень, які вони визначали: це було 8 відсотків плюс-мінус два відсотки. Тобто фактично скоригування в один відсоток жодним чином ніяк стратегічно не позначиться на розвитку національної економіки», – пояснив Гройсман і додає, що українці будуть свідками того, що в країні зростають реальні заробітні плати й на належному рівні буде забезпечена мінімальна заробітна плата.

«Ми зменшимо дефіцит пенсійного фонду, що може бути передумовою для створення в Україні справедливої пенсійної системи, тому від рішення (збільшити мінімальний розмір зарплат – ред) ми очікуємо абсолютно якісний вплив на національну економіку», – заявив прем’єр-міністр.

Голова українського уряду нині завершив у Брюсселі свій дводенний візит, протягом якого відбулися зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером та заступником генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер.

Коло питань для обговорення протягом брюссельських зустрічей голови українського уряду охоплювало не лише ситуацію на сході України та стан імплементації Мінських домовленостей, але й хід реалізації ключових реформ в Україні, лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС, а також питання торговельно-економічного співробітництва й імплементації зони вільної торгівлі.