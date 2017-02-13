Мінські угоди – це лише «фіговий листок» – Ендрю Вілсон

Брюссель – Мінські угоди вже не мають функції «дорожньої карти» для розв’язання конфлікту, а перетворилися на щось на кшталт «фігового листка». І хоча загалом за два роки від моменту підписання «Мінська-2» інтенсивність боїв спала, останні події в Авдіївці відкинули сторони в намаганнях владнати ситуацію на два роки назад. Але принаймні наразі на тлі американсько-російського зближення замінити ці угоди немає чим, та й немає сенсу. Так оцінюють «Мінськ» європейські політологи та експерти.

«Мінську» немає альтернативи – це офіційна позиція Заходу, яку за кожної нагоди повторюють і голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні, представники євроустанов та лідери держав і урядів ЄС. На тлі другого року з дня підписання так званого «Мінська-2» експерти та аналітики з різних європейських центрів та організацій погоджуються в одному: відчутних результатів у реалізації цих угод немає, але немає й іншої бази для врегулювання військового протистояння на Донбасі.

Донині переговорники багато в чому не розуміють один одного, немає ознак, що Росія припинить військову й політичну підтримку сепаратистів

Водночас зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську повинні тривати, вважає професор литовського Інституту міжнародних відносин Томас Янелюнас.

«Принаймні, вони підтримують переговори, виробляють нові напрямки для режиму тиші та пропонують, як сторонам слід було б поводитися, аби уникнути більших жертв, – пояснює литовський аналітик. – У цьому сенсі зустрічі в Мінську мають зміст. Однак донині переговорники багато в чому не розуміють один одного, немає ознак, що Росія припинить військову й політичну підтримку сепаратистів. Тому у них і немає потреби виконувати пункти Мінська щодо виборів та іншого».

Це добрі угоди, навіть якщо я не вірю, що вони будуть реалізовані, бо це означає визнання кордонів між Україною та Росією, які наразі повністю порушені

​Альтернативи нема, але Росія Мінська не виконає – Ауштрявічус

Співвітчизник Янелюнаса, євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічус додає, що не думає, що треба шукати план «Б» чи альтернативу «Мінську».

«Це добрі угоди, навіть якщо я не вірю, що вони будуть реалізовані, бо це означає багато для Росії. Це, насамперед, означає визнання кордонів між Україною та Росією, які наразі повністю порушені», – вважає парламентар.

Останні події в Авдіївці засвідчили повний провал мінських угод, тож, вочевидь, мало б сенс шукати іншого способу врегулювання війни на Донбасі, каже Ендрю Вілсон, старший науковий співробітник британської Європейської ради з міжнародних відносин.

Мінські угоди більше не виконують функцій дорожньої карти, однак все ще мають деяке використання – як «фіговий листок

«Мінські угоди більше не виконують функцій дорожньої карти, однак все ще мають деяке використання – як «фіговий листок», – каже він. – У перспективі було б, можливо, краще їх замінити, але не тепер. Можливо, нині, в широкому контексті російсько-американського зближення, для цього не найкращий момент».

Вілсон розвиває свою думку: якщо за створення нового плану вирішення конфлікту візьмуться президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін, то для України це може стати не найкращим рішенням.

Починати з «нуля»

Коли у Мінську були підписані угоди щодо вирішення воєнного конфлікту на сході України, то початкова мета була така: ухвалити терміновий план для припинення активної фази обстрілів, які принесли велику кількість жертв і серед військових, і серед населення. Як зауважує експерт брюссельського Центру європейської політики Поль Іван, хоча за останні два роки інтенсивність обмінів обстрілами значно зменшилася й деякою мірою стабілізувалася, та останні тижні продемонстрували, що навіть ця мета не була повністю досягнута.

Однак щодо перспектив, скажімо, «Мінська-3» або якогось іншого формату спрогнозувати дуже складно, каже Поль Іван.

Складно уявити, що сепаратисти й Росія допустять проведення чесних та вільних виборів на Донбасі, а це один з пунктів угод

«Складно уявити, що сепаратисти й Росія допустять проведення чесних та вільних виборів на Донбасі, а це один з пунктів угод, – вважає брюссельський експерт. – До того ж останніми тижнями обидві сторони стягують до лінії розмежування важку техніку. Тому слід розпочинати з того, що було два роки тому: припинити обстріли та відвести важке озброєння».

Експерт резюмує: складно уявити початок якихось нових ініціатив чи переговорів щодо нових угод, доки ці два пункти залишатимуться нереалізованими.