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Зная своего мужа, Виктория Пантюшенко, жена танкиста Богдана Пантюшенко, который в заложниках у сепаратистов с января 2015 года, говорит, что знает, что он верит в то, что Украина за него борется, его семья его не бросает. Он патриот и знал, куда и зачем он идет. Когда он звонил, то говорил, что «Минск» не работает, но он против того, чтобы менять их (людей находящихся в заложниках группировки «ДНР» – ред.) на закон об амнистии. Об этом она рассказала в эфире Радио «Донбасс.Реалии».

«Со своей стороны я могу сказать, что нужно использовать все шансы для того, чтобы освободить людей. Потому-что очень много времени и очень много людей ждут своего освобождения. Только там, где мой муж, не менее 10 человек, которые в заложниках уже более 2 лет. Они все шли защищать свою страну, среди них – и кадровые военные», – говорит Пантюшенко.

По ее словам, уже полгода она не имеет связи со своим мужем – Богданом Пантюшенко. Сейчас он находятся в макеевской колонии №97.

«Та сторона подтверждает, что он там, в той колонии. 2 раза Красный Крест привозил письмо от него. Он писал, что находятся в этой колонии, что у них есть прогулки на территории, есть возможность смотреть телевизор и даже украинские каналы. Говорит, что по местным каналам там показывают, что в замедлении процесса обмена пленными виновата Украина», – говорит она.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)