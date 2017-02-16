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Второй день рождения в плену, в сыром подвале. Религиоведу Игорю Козловскому сегодня исполняется 63 года. Уже 387 дней он находится в плену группировки «ДНР». Боевики не вносят ученого в списки на обмен, поскольку считаю его «гражданином «ДНР». Всё время заключения семья не имеет возможности увидеть Игоря Козловского.

Обращения в международные организации, к научному сообществу, украинской власти и к группировке «ДНР» не дали результатов. Игорь Козловский по-прежнему остаётся в заключении. Его племянник Денис Козловский говорит, что семья использовала максимум доступных способов освобождения ученого.

Последняя причина прозвучала, что он – «гражданин «ДНР» и его не включают в списки на обмен. Надежды, что его освободят, таким образом, практически нет

«Мы обращались к людям, которые работают на территории временно оккупированных районов Донецкой области. Но международные организации не имеют практически никакого влияния на оккупированные территории. Они не допускаются в места заключения. Мы постоянно на связи с представителями Украины в минской группе. Практически на каждой минской группе поднимается вопрос об освобождении Игоря Козловского, но со стороны так называемой «ДНР» постоянно идут отказы. Последняя причина прозвучала, что он – «гражданин «ДНР» и его не включают в списки на обмен. Надежды, что его освободят, таким образом, практически нет», – рассказывает Денис Козловский.

Игорь Козловский внесен в официальные списки заложников «ДНР», признает советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, но освобождению это не способствует.

«Мы регулярно общаемся с его близкими и просим за него Донецк. У нас, к сожалению, подвижек нет по тем, кто уже более двух лет находится там», – сообщил Тандит.

Боевики обвиняют Игоря Козловского в незаконном хранении взрывчатых веществ. У него якобы нашли дома 2 гранаты, рассказывает племянница ученого Диана Козловская.

«Вопросы и удивление возникают с первых слов. Коды ты читаешь, что человек, имея парализованного сына, хранил у себя дома две гранаты… Уж если бы что-то «лепили», то хотя бы подумали о какой-то логике. Вся суть этой бумаги сводится к 6 страницам, непонятным показаниям «свидетелей», которые были приведены в момент «задержания», – рассказала Диана. – Иначе как фейковым такой процесс назвать нельзя, говорит Козловская, ведь ученому каждые два месяца продлевают содержание под стражей безо всяких на то причин.

Дело против мужа сфабриковано, но от этого освободить его из плена не проще, отмечает жена ученого Валентина Козловская. Супруги не виделись уже более года, в последний раз им удалось поговорить по телефону 6 декабря 2016-го, вспоминает Козловская.

«Буквально несколько секунд. По телефону он сказал, что он держится и будет держаться сколько хватит сил. Эти два месяца мы совершенно не знаем о нём. Только какие-то обрывки, которые сообщает адвокат, когда общается со «следователем». Он сказал, что Игорь держится, но есть проблемы со здоровьем. Очень плохое освещение в камере, он не может читать. Его жизненное пространство ограничили камерой 1,5 на 3 метра в сыром и холодном подвале», – переживает жена ученого.

Несмотря на то, что Игорь Козловский уже 387 дней в плену, семья не оставляет надежд увидеть его на свободе.

«Отцу сегодня исполняется 63 года. Уже второй день рождения он отмечает в плену. Я хочу, чтобы он держался, мы желаем ему крепкого здоровья. Мы тебя ждём, папа!», – говорит младший сын Александр Козловский.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)