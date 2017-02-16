Порятунок зі Львова для радіо «Вести»

Львівський суд заборонив Нацраді з питань телебачення та радіомовлення розглядати питання щодо ліцензії радіостанції «Вести». Сьогодні, 16 лютого, регулятор мав вирішити, чи буде радіостанція мовити в Україні й надалі. Серед виявлених Нацрадою порушень – використання мови ворожнечі, антиукраїнської риторики та непрозорість власності. Керівництво холдингу відкидає ці звинувачення. Та розгляд питання щодо ліцензії так і не розпочали. Затягування процесу наразі є вигідним лише для однієї сторони, запевняє регулятор, та чи вбереже це від позбавлення ліцензії радіо «Вести»?

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/poryatunok-z-lvova-dlya-rado-vesti">SoundCloud</a>

Вимоги активістів поки що залишаються тільки на папері, хоча члени Нацради були налаштовані рішуче. Регулятор мав намір розглянути питання ліцензії радіо «Вести», проте вимушений був відкласти розгляд. Юрій Артеменко, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, признається пікетувальникам, що має чітку позицію на рахунок цього медіа.

Я особисто займаю позицію – не продовжувати ліцензію. Є підстави

«Я не можу казати, яке було б прийняте рішення, бо не один я голосую, а сім членів Національної ради. Я особисто займаю позицію – не продовжувати ліцензію. І в мене є підстави», – розповів мітингувальникам голова Нацради і подякував за підтримку.

​Лист зі Львова здивував Нацраду

Заявниця попросила заборонити Нацраді розглядати це питання. Начебто вона, можливо, виграє цей суд, а якщо не буде ліцензії, то як компанії вибачатись

За кілька годин до засідання Нацради представник компанії радіо «Вести» надав лист та ухвалу суду: заборонити Нацраді розглядати питання щодо ліцензії радіостанції. Ухвала винесена у місті Львові суддею Василем Масендичем за позовом львів’янки Н. В. Бондаревої до радіокомпанії. І позов, і його розгляд, і винесення ухвали відбулися в один день – 15 лютого.

Львів’янка вимагає відшкодування моральних збитків у розмірі близько 70 тисяч гривень, завданих їй контентом радіо «Вести». І начебто, якщо медіа позбавлять ліцензії зараз, вона не зможе отримати відшкодування.

«Заявниця попросила заборонити Нацраді розглядати це питання. Начебто вона, можливо, виграє цей суд і треба, щоб вибачилась компанія, а якщо не буде ліцензії, то як же їм вибачатись», – пояснив Юрій Артеменко.

У Нацраді висловили чимало сумнівів щодо ухвали суду. По-перше, щодо терміновості її винесення, по-друге, щодо нічної доставки оригіналу зі Львова до Києва, і по-третє, щодо законності накладати заборону на дії національного регулятора.

Можливо, заявниця і суддя не усвідомлюють тієї відповідальності, яку можуть понести за перешкоджання державному органові. Кримінальний кодекс передбачає таку відповідальність

«Справа виглядає досить дивно, оскільки Національна рада, щодо якої винесена ця ухвала, не брала участі у справі, таким чином не могла висловити думку щодо цього питання. Мало того, цією ухвалою обмежені дискреційні повноваження Національної ради, тому вважаємо її перешкоджанням діяльності Нацради і винесенню законних рішень. Можливо, заявниця, яка обурена змістовним наповненням радіокомпанії, і суддя не усвідомлюють тієї відповідальності, яку можуть понести за перешкоджання державному органові. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає таку відповідальність», – наголосила Уляна Фещук, заступник голови Нацради.

«Є чіткі докази того, що цей холдинг контролюється паном Клименком» – депутат

Радіо «Вести» порушує мовні квоти, і вже наступного дня ведучий радіо «Вести» іронізує з членів Нацради і говорить про те, що вестиме передачу тією мовою, якою захоче

Радіо «Вести» має 4 попередження від Нацради, зокрема щодо антиукраїнської риторики в програмах, ретрансляції промов бойовиків, недотримання квот щодо української мови та використання мови ворожнечі в ефірі.

«Радіо «Вести» порушує мовні квоти, і вже наступного дня ведучий радіо «Вести» іронізує з членів Нацради і говорить про те, що вестиме передачу тією мовою, якою захоче», – зазначає Сергій Оснач, представник Громадянського руху «Відсіч», який проводив власний аналіз контенту радіоефіру.

Прямий ефір формують люди, які його ведуть. Ти не можеш його сформувати, надавши «темник» таким особистостям, як Микола Вересень

Виконавчий директор холдингу «Вести» Андрій Кошевий вважає ці звинувачення висмикнутими з контексту і заперечує антиукраїнську риторику медіа.

«Кожен день три години мовлення у Миколи Вересня. Ви можете подумати, що в нього є антиукраїнська риторика? Або Ганапольський, який вів ранковий ефір. Є думка, що у нього може бути антиукраїнська риторика? Прямий ефір формують люди, які його ведуть. Ти не можеш його сформувати, надавши «темник» таким особистостям, як Микола Вересень», – заявляє виконавчий директор холдингу «Вести».

В Нацраді наголошують ще й на непрозорій структурі власності холдингу «Вести Украина». Ті власники, які зазначені офіційно, не змогли чітко пояснити, яким чином придбали медіакомпанію, зазначають у Нацраді.

Є чіткі докази того, що цей холдинг контролюється паном Клименком. Я знаю зі своїх джерел про те, що Клименко, бенефіціар холдингу «Вести», підписав заяву про співпрацю із ФСБ

Народний депутат Сергій Висоцький, заступник голови комітету зі свободи слова, каже: він готовий довести, що власником радіостанції «Вести» є колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко, який зараз переховується в Росії.

«Є чіткі докази того, що цей холдинг контролюється паном Клименком. Я знаю зі своїх джерел про те, що Клименко, бенефіціар холдингу «Вести», підписав заяву про співпрацю із ФСБ. Відомо, я знаю, українським спецслужбам, що це фінансування йде з каналів, пов’язаних з Москвою», – стверджує депутат.

Медіаексперт Лариса Мудрак, колишня заступниця голови Нацради, каже про те, що відтермінування розгляду ліцензії є намаганням із боку медіа затягнути справу. Цей тайм-аут може бути використаний для певних переговорів чи домовленостей.

На її думку, у схожих ситуаціях були канал «112 Україна» та «News One», втім, вони продовжують діяти.

Порушень є багато. На щастя, вже є штрафи, і це плюс регуляторові. Але хотілося б бачити адекватне ставлення до всіх учасників ринку

«Це упереджене ставлення до тих каналів, у яких є власниками представники минулого злочинного режиму, які не понесли ще покарання. В цьому і біда. А фактично розбираються з їхніми структурами і їхніми медіа. Порушень є багато. На щастя, вже є штрафи, і це плюс регуляторові. Але хотілося б бачити адекватне ставлення до всіх учасників ринку», – вважає Лариса Мудрак.

Розгляд питання щодо ліцензії радіо «Вести» в Нацраді вирішили перенести на найближчий можливий час, а ухвалу судді зі Львова – оскаржити.