Із трибун в окопи: слід іспанського ультрас «Райо Вальєкано» на Донбасі

Як війна на Донбасі впливає на спорт? Поблизу передової відповідь очевидна. Але виявляється: військовий конфлікт в Україні може змінювати правила гри і на світовій футбольній арені. «Todos somos Zozulya» – перекладається як «Ми всі Зозуля». Гравці іспанського клубу «Бетіс» нещодавно вийшли на поле в футболках з таким написом, щоб підтримати свого колегу – українського футболіста Романа Зозулю. Його назвали «нацистом» вболівальники іншого іспанського клубу. Чому фразу «Todos somos Zozulya» тепер можна перекладати як – «футбол, політика і війна», розповість «Донбас.Реалії».



Через соціальну мережу «Фейсбук» «Донбас.Реалії» вдалося зв'язатися з іспанцем Серхіо Бесерра. У вересні 2014-го житель столиці Іспанії, ультралівих поглядів, приїхав на Донбас, щоб воювати на боці бойовиків. До цього, шість років він був членом фанатських футбольних угруповань Мадрида. Серхіо погодився розповісти про те, як переплелися війна в Україні, іспанські комуністи і великий футбол.

Російський солдат сказав мені, якщо я поїду на Донбас, то не зможу повернутись в Росію. А якщо і повернуся, то тільки в дерев'яному ящику

​– Як ти потрапив на Донбас у 2014-му? Не було проблем з українськими спецслужбами?



– Я відправився в Ростов і вже звідти перетнув український кордон. Пам'ятаю, російський солдат тоді сказав мені, що якщо я поїду на Донбас, то не зможу повернутись на територію Росії. А якщо і повернуся, то тільки в дерев'яному ящику. (Тут і далі фрагменти «Фейсбук»-листування журналіста з іспанцем Серхіо Бесерра – ред.)



27 лютого 2015 року. В Іспанії національна поліція проводить операцію під кодовою назвою «Данко». У різних регіонах країни одночасно затримують вісьмох іспанців, підозрюваних в участі в конфлікті на Донбасі – на боці проросійських бойовиків.

Всі затримані – члени вкрай лівих комуністичних організацій. Але попри обвинувачення, вже в жовтні того ж року суд закриває справи. Всі затримані на свободі. Серед них – троє мадридців. Саме з цього міста футбольний клуб «Райо Вальєкано», фанати якого оголосили війну українському форварду Роману Зозулі.



Це був цирк. Нас випустили через п'ять годин

​– У тебе не було проблем в Іспанії через участь у війні? Бачив повідомлення про твій арешт.



– Це був цирк. Нас випустили через п'ять годин.



– Тобто в поліції до тебе тепер немає жодних питань?



– Ні. Всіх відпустили. Немає ніякої справи.



Чому іспанські ультрас їдуть воювати проти українців?

7 лютого 2017 року. Ультрас харківського клубу «Металіст» роблять сенсаційну заяву – за їхньою інформацією, серед фанів «Райо Вальєкано» – не лише ідейні соратники бойовиків, іспанці особисто брали участь в бойових діях на Донбасі.



«Інформація від іспанської поліції, що близько десяти цих персонажів їздили на Донбас. Підтримували сепаратистів зі зброєю в руках. Це очевидно», – зауважив представник ультрас «Металіста» Ігор Лядов.





У мережі можна знайти кілька відеороликів, на яких футбольний уболівальник – Серхіо Бесерра зі зброєю в руках. Саме любов іспанця виставляти напоказ свої бойові подвиги зіграла з ним злий жарт у 2015-му. Тоді поліція заявила – доказова база для затримання підозрюваних – зроблені ними власноруч фотографії та відео.

Іспанці на Донбасі – щоб протистояти фашизму і допомагати місцевим жителям

«Іспанці на Донбасі – щоб протистояти фашизму і допомагати місцевим жителям», – так пояснив, зокрема, свої «відвідини» сходу України іспанський бойовик Серхіо Бесерра.



З'ясувалося – на Донбасі Бесерра провів чотири місяці. Воював в батальйоні «Восток», потім – в «Привиді» Мозгового. Є відео, де зафіксовано, як іспанець з вигуками «Но пасаран!» фотографується з тепер уже покійним бойовиком.





Бесерра одразу оголосив: він комуніст і на Донбас поїхав не через гроші, а з ідеологічних міркувань. Бойовик родом з мадридського району Вальєкас – робочого передмістя столиці Іспанії. Цей район також рідний для клубу «Райо Вальєкано».

Ультрас «Райо Вальєкано» – хто вони?

Про специфіку місцевості запитуємо у футбольного коментатора Роберто Моралеса. Він спеціалізується на європейському футболі і, зокрема, на іспанському чемпіонаті.

Це ідеологічні нероби і відповідно треба розуміти, що це дуже депресивний, дуже маргінальний район

«Там чимало іммігрантів. Це бідний район. Але проблема не тільки в іммігрантах чи бідності. Проблема в тому, що дуже багато людей там живуть за рахунок того, що їм дає держава. Вони не працюють. Ідеологічно не працюють. Це ідеологічні нероби і відповідно треба розуміти, що це дуже депресивний, дуже маргінальний район», – пояснює футбольний коментатор Роберто Моралес.

​– Я переглянув список твоїх друзів на «Фейсбук». Там багато футбольних фанів. Переконання, яких ти дотримуєшся, популярні серед ультрас Мадрида?

– В Іспанії ця боротьба проходить і на трибунах. Багато з нас пов'язані з ультрас або є ними.

– Я бачив у твоїх друзів багато символіки «Райо Вальєкано». У них теж така ідеологія?

– Так.

– І ти вболіваєш за «Райо»?

– Так.

​



З ідеологічними особливостями угрупування «Буканерос», а саме так називають себе ультрас «Райо Вальєкано», нас знайомить спортивний оглядач Олексій Рижков. Він вже більше тридцяти років вивчає футбольно-фанатські рухи.

Ці люди підтримують всілякі сепаратистські рухи в світі, комуністичні, зокрема, «ДНР» і «ЛНР»

«Власне, ці люди впродовж років 21-го століття не приховували своїх поглядів і якщо вивчати це питання, то можна побачити, що вони підтримують всілякі сепаратистські рухи в світі, всілякі комуністичні рухи, соціалістичні і в тому числі «ДНР» і «ЛНР»», – розповідає спортивний оглядач Олексій Рижков.





За словами Рижкова, ядро «Буканеросу» становлять майже півтисячі людей. Але їх активність не обмежується футбольними трибунами. Фани «Райо» нерідко беруть участь у вуличних акціях лівого спрямування. Саме на одній з таких у листопаді 2012-го іспанською поліцією був затриманий один з членів «Буканеросу». У молодої людини в рюкзаку знайшли вибуховий пристрій. В результаті Альфонсо Фернандес Ортега був засуджений до чотирьох років в'язниці.

Там переплетено: футбол, тусовка. Бандитизм підтягується елементарно

«Звичайно ж там переплетено все: футбол, тусовка – достатньо молодіжна, але молодіжно-агресивна. Звичайно ж бандитизм сюди підтягується елементарно», – додає футбольний коментатор Роберто Моралес.

У чому звинувачують Зозулю?



Бесерра каже: близько шести років перебував у фанатському русі. Зокрема, в угрупованні фанів «Райо Вальєкано». Пішов з нього – перед відправкою на Донбас.



– Чому «Буканерос» так ненавидять Зозулю? Це через те, що він допомагав української армії?



– Через те, що він підтримував саме «Азов».

Іспанський бойовик не втомлюється звинувачувати – в унісон з фанами «Райо» – Романа Зозулю. Мовляв, у нього неонацистська ідеологія і він підтримує добровольчі підрозділи. Але коли мова заходить про участь інших уболівальників «Райо» у війні на Донбасі, Бесерра вперше відмовляється відповідати. У той же час, не спростовує інформацію ультрас харківського «Металіста».

У «Буканерос» люди тверді в своїх переконаннях. Але я не скажу, чи були вони на війні. Це може стати звинуваченням

– Так «Буканерос» протистоїть «Азову» тільки на трибунах? Чи теж були на Донбасі?



– Є питання, на які я не буду відповідати. Не хочу нікого звинувачувати. У «Буканерос» є люди тверді в своїх переконаннях. Але я не скажу, чи були вони на війні. Оскільки це може стати звинуваченням.



– Можеш не говорити імен. Важливо зрозуміти, чи здатні вони ризикувати життям заради своєї ідеології, як ти, наприклад. Або це тільки слова?



– Здатні. І навіть набагато більше.

Ще одне підтвердження участі мадридських ультрас в конфлікті на Донбасі знаходимо в російських і сепаратистських відеороликах. Там йдеться про підрозділ іспанців, які воюють в Україні. Це «бригада» «Карлоса Паломіно». Група названа в честь шістнадцятирічного іспанця ультралівих поглядів з району Вальекас, якого убили під час сутички в мадридському метро в 2007-му. Бесерра підтверджує: група існує насправді.

Після арештів в Іспанії люди почали їздити підпільно. В «Привиді» нас було 10 чоловік. Але в інших групах на Донбасі було навіть більше

​– Тобі щось відомо про бригаду «Карлоса Паломіно»?



– Так, це мої мадридські друзі.



– Скільки іспанців було на Донбасі?



– Невідомо. Після арештів в Іспанії люди почали їздити підпільно. В «Привиді» нас було 10 чоловік. Але в інших групах на Донбасі було навіть більше.

Іспанець обіцяє повернутись

Бойовик поїхав з Донбасу на початку 2015-го. Але, зізнається, планує повернутися.

В СБУ нас запевнили – стежать за пересуваннями іноземців, які відправляються воювати на схід України.





«В службі безпеки є детальна розкадровка по кожному з таких суб'єктів. Ми постійно спілкуємося з представниками спецслужб практично більшості держав. І ми звичайно ж обмінюємося інформацією», – каже радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Нам не вдалося зв'язатися з Романом Зозулею, щоб дати йому можливість відповісти на звинувачення Бесерри. У той же час, футболіст спростував заяви про свої нібито ультраправі погляди журналістам проекту «Футболхаб».

Один з проявів фашизму – це коли люди їдуть за гроші в чужу країну вбивати

«Один з проявів фашизму – це коли люди їдуть за гроші в чужу країну вбивати. Ось це, мені здається, один із проявів фашизму. Що і робить ультрас «Райо Вальєкано». Тому тут ще треба розібратись, хто фашист», – зазначив український футболіст Роман Зозуля.



– Ти плануєш повертатися на Донбас?



– Так. Але зараз війна зупинилася через Мінськ. Не знаю, наскільки корисний я там буду.

​