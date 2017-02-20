«Навіть худобу тут возити важко» – в Мінінфраструктури відреагували на сюжет «Донбас.Реалії»

Після сюжету «Донбас.Реалії» про жахливі умови, в яких подорожують українські солдати з фронту, про бійців згадали в Кабінеті міністрів. Минулого тижня там провели спеціальну нараду з цього питання. А до того бійці пересувалися по залізниці у вагонах-«теплушках» – з діркою в підлозі замість туалету. Такі правила були законні – вони діють ще з 1953 року. Чому інструкцію з перевезення бійців, які охороняють військову техніку, за 64 роки досі не поміняли, ніхто так і не пояснив. Журналісти «Донбас.Реалії» дізнавалися – чи варто військовим чекати «покращення» від держави.

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Дірка в підлозі замість туалету, ліхтар зі свічкою всередині замість освітлення, буржуйка щоб грітися – так перевозять солдатів, що супроводжують військову техніку.​

Після виходу сюжету «Донбас.Реалії» про жахливі умови перевезення військових в ефір, фотографії таких вагонів-«теплушок» опинилися на столі заступника міністра інфраструктури.

Відверто кажучи, навіть худобу тут возити важко

«Дивіться, от мені дали фотографії… відверто кажучи, навіть худобу тут возити важко», – відреагував на фото заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

На спеціальну нараду, присвячену перевезенням військових, «Донбас.Реалії» запросили в якості учасників, а не журналістів. Виявилося, сюжет про нелюдські умови для бійців викликав резонанс не тільки у глядачів, а й самих чиновників, окрім, хіба що, представника «Укрзалізниці». За його словами, «вагон-«теплушка» був обладнаний у повній відповідності до діючих норм і правил».

Норми і правила

Діючі норми і правила – це напівтоварний вагон, всередині – дошки, піч, труба, коцюба, відро, ліхтар і свічки. На залізниці обладнали вагон як в інструкції 1953 року.

Чому інструкцію з перевезення бійців, які охороняють військову техніку, за 64 роки досі не поміняли, ніхто так і не пояснив. Заступник міністра лише на нараді дав команду залізницям виступити з такою ініціативою.

Про те, чому ці норми діяли аж до цього часу «Донбас.Реалії» запитали в представника Міністерства оборони, який не повідомив журналістам своє ім’я. Спочатку він уникав відповіді посилаючись на те, що не уповноважений давати коментарі з цього питання. Утім, пізніше зізнався – про проблему у відомстві знають.

Були запити, але питання не вирішувалось

«Раніше піднімалось це питання. Були запити, але воно не вирішувалось», – сказав представник від Міноборони.

Втім, на нараді в Міністерстві інфраструктури вирішили – за комфорт перевезень військових саме час пора взятися серйозно. Учасники спеціальної наради у Міністерстві інфраструктури навіть домовилися створити робочу групу, яка має переглянути норми перевезення залізницею військових. Оновити правила, сконструювати нові вагони, тощо. Однак, поки не уточнюють, скільки на це знадобиться часу.

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