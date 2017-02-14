У Мінінфраструктури домовилися про робочу групу для перегляду залізничного перевезення військових

Учасники спеціальної наради у Міністерстві інфраструктури домовилися створити робочу групу, яка має переглянути норми, випрацювати з підприємствами, що будують вагони.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на нараді були присутні фактично представники всіх, хто відповідає за перевезення українських військових у поганих умовах – «Укрзалізниці», Центрального управління військових сполучень Збройних сил України і Мінінфраструктури.

«Ніхто з присутніх не став заперечувати викладені у матеріалі свідчення і факти», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У сюжеті Радіо Свобода «Дорога на фронт. Вагони без тепла і світла, але з діркою у підлозі» розповідається про вагони, у яких перевозять українських солдатів. Це звичайний «вагон-теплушка» початку минулого століття з діркою у підлозі замість туалету. Перевезення відбуваються згідно з нормативами, затвердженими у 1953 році.

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