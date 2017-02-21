Радіо Свобода Daily: «Оренда» Криму від депутата Артеменка

Третя річниця розстрілів

У мережі інтернет з’явилося відео розстрілу Небесної сотні, синхронізоване із понад 15 тисяч відеофрагментів та більш ніж 4,5 тисяч фотографій. За даними лабораторії Jus Talionis, на відео посекундно відтворюються події на майдані Незалежності та вулиці Інститутській у Києві від 08:53 до 11:00 20 лютого 2014 року, коли загинули 45 майданівців і двоє правоохоронців. Одночасно можна переглянути події з 16 різних ракурсів.

Ми ж підготували спецпроект «Майдан. Це було тут». У ньому зібрані місця основних подій, на яких минуле проявляється у теперішньому.

«Оренда» Криму від Артеменка

Видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною та Росією раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачає проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ із території України. Речник президента Росії Дмитро Пєсков ідею надання Криму в оренду Росії від України назвав «абсурдною». Радикальна партія тим часом вже повідомила про рішення виключити депутата зі свого складу. Сам Артеменко наразі відмовчується.

Реакція на умови у «вагонах-теплушках»

Після сюжету «Донбас.Реалії» про жахливі умови, в яких подорожують українські солдати з фронту, про бійців згадали в Кабінеті міністрів. Минулого тижня там провели спеціальну нараду з цього питання. А до того бійці пересувалися по залізниці у вагонах-«теплушках» – із діркою в підлозі замість туалету. Такі правила були законні – вони діють ще з 1953 року. Чому інструкцію з перевезення бійців, які охороняють військову техніку, за 64 роки досі не поміняли, ніхто так і не пояснив. Журналісти «Донбас.Реалії» дізнавалися – чи варто військовим чекати «покращення» від держави.

Наказано спати!

Коли Донецьк і Луганськ засинають – просинається… «комендатура». Після окупації частини Донбасу угруповання «ЛНР» та «ДНР», що діють за підтримки Росії, запровадили вночі «комендантську годину». Час від часу її то «запроваджують», то «скасовують». Із 23:00 до 5:00 ранку – на вулицю ні ногою. За «порушення» можна загриміти за «ґрати» на 15 діб. Втім, навіть в умовах війни бувають винятки. Яке воно, нічне життя Донецька і Луганська – у ще одному ексклюзивному матеріалі «Донбас.Реалії».

Помер Чуркін

У Нью-Йорку помер постійний представник Росії при Організації Об’єднаних Націй Віталій Чуркін. Російський дипломат пішов із життя на робочому посту за день до свого 65-річчя.

Вечеря з втікачем Вороненковим

Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми Росії, який виїхав у жовтні минулого року до Києва і отримав українське громадянство, несподівано став різким критиком Путіна, якого в Росії всіляко підтримував. Журналіст Крістофер Міллер повечеряв із депутатом-втікачем і його дружиною Марією Максаковою (також екс-депутатом Держдуми Росії) у грузинському ресторані неподалік будівлі Верховної Ради України. Перше інтерв'ю із західним журналістом після втечі до України та аргументи Вороненкова читайте за посиланням.

Розвіддіяльність у соцмережах

Чи може безневинне на перший погляд листування у соцмережах із незнайомою людиною загрожувати вашим близьким чи рідним, які служать в зоні бойових дій на Донбасі? Запорізькі волонтери переконують, що це можливо. За їхніми словами, протягом півроку поширення набувають випадки, коли незнайомі люди в соцмережах збирають інформацію про українських військовослужбовців.

Далі три заголовки з-за кордону:

Між Малайзією і КНДР розгорається дипломатичний конфлікт через вбивство Кім Чен Нама

Чорногорія звинуватила Росію у причетності до спроби держперевороту, Кремль заперечує

А у Великобританії Палата лордів розпочала дебати щодо Brexit.

В тумані духовних низин

А на завершення сьогодні важливе прохання і застереження від учасників Ініціативної групи «Першого грудня»: «У час війни, на жаль, рани в людських душах неминучі. Але хай не наші дії завдають цих ран. Не даймо сліпій ненависті запанувати над нами. Ми – люди, і ми не хочемо зректися власної гідності. Просто поставмо перед собою портрети героїв Небесної сотні чи загиблих на війні. І ми все згадаємо, все зможемо».

Прислухаймося до порад авторитетів!

Ваше Радіо Свобода Daily