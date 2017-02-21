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Признание Россией «паспортов», «дипломов» и «номеров» группировки «ДНР» не согласуется как с российскими, так и с международными законами. Об этом заявляют юристы-международники. Эти «документы» остаются непризнанными на территории Украины. А за «военный билет» группировки «ДНР» украинские силовики могут и задержать.

В тексте указа президента России Владимира Путина от 18 февраля довольно обтекаемая формулировка, что «документы» группировок «ДНР» и «ЛНР» признаются «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», говорят юристы. Однако в нем не говорится, что Россия признает эти формирования.

«Паспорта», «права», «аттестаты», «дипломы» и еще некоторые «документы», выданные на неподконтрольной территории, признаются действительными в России, но признание «документов» не согласовывается с другими законами России, считает юрист Наталья Целовальниченко.

«Возникает вопрос, как указ Путина будет вписываться в общее правовое поле России. Даже если там будут использоваться и применяться эти «документы» на практике, то возникает проблема. В рамках других государств, даже дружественных с Россией, эти «документы» не будут признаваться, человек не сможет выехать по этим «документам», даже в ту же Беларусь».

«Одна из версий, что это ответ Путина Лукашенко»

Этот указ чисто политический, Путина не волнуют права и свободы людей, живущих на неподконтрольных Украине территориях, считает юрист-международник Геннадий Друзенко. По его мнению, российский президент издал этот указ в ответ своему белорусскому коллеге, который захотел ввести «безвиз» для других стран.

Одна из версий, что это ответ Путина Лукашенко на безвизовый режим для тех стран, которые не имеют безвизового режима с Россией

«Одна из версий, что это ответ Путина Лукашенко на безвизовый режим для тех стран, которые не имеют безвизового режима с Россией. Он (Лукашенко — ред.) ввел для 80 стран, в том числе и Евросоюза, на 5 дней безвизовый режим, если их граждане будут прибывать через аэропорт «Минск» без виз. Примут ли «документы», выданные школой в Донецке, для поступления в МГУ?», – считает Геннадий Друзенко.

За «военный билет» группировки «ДНР» сажают – пресс-служба МВД

Наличие «паспорта» группировки «ДНР» – не повод для задержания, но к этому человеку правоохранители обязательно будут присматриваться более внимательно, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Однако «военный билет» группировки «ДНР» доказывает причастность к незаконным вооруженным формированиям и боевым действиям. Этого человека задерживают. Остальные «документы» – это просто бумага, считает глава пресс-службы МВД.

«Удостоверение почетной тещи, удостоверение любимого зятя, на всяких распродажах, например, в курортном городе Одесса очень много таких сувениров-подарков. Примерно из того же ряда все эти «документы», которые непонятно почему решил признать президент Путин», – заявил Артем Шевченко.

В МВД также сообщили, что часто водители возят с собой два комплекта номеров: украинские и выданные боевиками. Их меняют при пересечении блокпостов.

Первые «паспорта» боевики начали выдавать еще в 2014 году. Их тогда печатали на украинских бланках. «Документы» на собственных бланках в группировке «ДНР» начали печатать с марта прошлого года.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)