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21 Лютий 2017, Київ 18:49
Політика

Признанные Путиным «документы» с оккупированной части Донбасса не состыковываются с законами России – юристы

Так называемый паспорт группировки «ДНР»

Так называемый паспорт группировки «ДНР»

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Признание Россией «паспортов», «дипломов» и «номеров» группировки «ДНР» не согласуется как с российскими, так и с международными законами. Об этом заявляют юристы-международники. Эти «документы» остаются непризнанными на территории Украины. А за «военный билет» группировки «ДНР» украинские силовики могут и задержать.

В тексте указа президента России Владимира Путина от 18 февраля довольно обтекаемая формулировка, что «документы» группировок «ДНР» и «ЛНР» признаются «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», говорят юристы. Однако в нем не говорится, что Россия признает эти формирования.

«Паспорта», «права», «аттестаты», «дипломы» и еще некоторые «документы», выданные на неподконтрольной территории, признаются действительными в России, но признание «документов» не согласовывается с другими законами России, считает юрист Наталья Целовальниченко.

Наталья Целовальниченко

Наталья Целовальниченко

«Возникает вопрос, как указ Путина будет вписываться в общее правовое поле России. Даже если там будут использоваться и применяться эти «документы» на практике, то возникает проблема. В рамках других государств, даже дружественных с Россией, эти «документы» не будут признаваться, человек не сможет выехать по этим «документам», даже в ту же Беларусь».

«Одна из версий, что это ответ Путина Лукашенко»

Этот указ чисто политический, Путина не волнуют права и свободы людей, живущих на неподконтрольных Украине территориях, считает юрист-международник Геннадий Друзенко. По его мнению, российский президент издал этот указ в ответ своему белорусскому коллеге, который захотел ввести «безвиз» для других стран.

Геннадій Друзенко

Геннадій Друзенко

Одна из версий, что это ответ Путина Лукашенко на безвизовый режим для тех стран, которые не имеют безвизового режима с Россией
Геннадий Друзенко

«Одна из версий, что это ответ Путина Лукашенко на безвизовый режим для тех стран, которые не имеют безвизового режима с Россией. Он (Лукашенко — ред.) ввел для 80 стран, в том числе и Евросоюза, на 5 дней безвизовый режим, если их граждане будут прибывать через аэропорт «Минск» без виз. Примут ли «документы», выданные школой в Донецке, для поступления в МГУ?», – считает Геннадий Друзенко.

За «военный билет» группировки «ДНР» сажают – пресс-служба МВД

Наличие «паспорта» группировки «ДНР» – не повод для задержания, но к этому человеку правоохранители обязательно будут присматриваться более внимательно, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Однако «военный билет» группировки «ДНР» доказывает причастность к незаконным вооруженным формированиям и боевым действиям. Этого человека задерживают. Остальные «документы» – это просто бумага, считает глава пресс-службы МВД.

«Удостоверение почетной тещи, удостоверение любимого зятя, на всяких распродажах, например, в курортном городе Одесса очень много таких сувениров-подарков. Примерно из того же ряда все эти «документы», которые непонятно почему решил признать президент Путин», – заявил Артем Шевченко.

Артем Шевченко

Артем Шевченко

В МВД также сообщили, что часто водители возят с собой два комплекта номеров: украинские и выданные боевиками. Их меняют при пересечении блокпостов.

Первые «паспорта» боевики начали выдавать еще в 2014 году. Их тогда печатали на украинских бланках. «Документы» на собственных бланках в группировке «ДНР» начали печатать с марта прошлого года.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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