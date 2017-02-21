Заводи Ахметова зупиняють виробництво. Блокада торгівлі триває

Депутати у вівторок активно обговорювали блокаду торгівлі з окупованими територіями, поки прихильники таких дій пікетували стіни Верховної Ради. Після сутичок між активістами та правоохоронцями у неділю, організатори наполягають, що не мають на меті нікого провокувати, а закликають ухвалити закон «Про окуповані території». Його, говорять в кулуарах, можуть поставити на порядок денний уже в четвер. Опоненти ж вказують на те, що блокада може підірвати економічну стабільність та зашкодити українським шахтарям, які працюють на непідконтрольній частині Донбасу.

Блокада тимчасово окупованих територій триває. І у координуючому штабі повідомили, що прем’єр Володимир Гройсман пішов на діалог. Активісти озвучили вимоги: негайно звільнити полонених та ухвалити закон про окуповані території.

У відповідь на це глава уряду запропонував представникам «Штабу блокади торгівлі з окупантами» увійти до комісії з обміну. Та запевнив, повідомляють активісти, що Кабінет міністрів скасує видані Службою безпеки дозволи на переміщення товарів та видасть постанову, що регулює переміщення вантажів.

На тлі цього Єнакієвський металургійний завод та ПАТ «Краснодонвугілля», що перебувають на непідконтрольній українському уряду території Донбасу, вже оголосили про зупинку виробництва через тривалі військові дії та блокаду залізничного сполучення.

«Після того, як заблокували рух на перегоні Ясинувата – Скотовате, ввезення сировини і вивезення готової продукції стало неможливим», – йдеться у повідомленні.

Загалом холдинг українського олігарха, власника компанії «Метінвест» Ріната Ахметова, може втратити до 30 мільйонів доларів щомісяця через економічну блокаду Донбасу. Про це повідомляє інвестиційна компанія Dragon Capital.

На окуповані території потрібно пропускати лише їжу та товари першої необхідності – Соболєв

Важливо, щоб окуповані території були визнані окупованими територіями юридично. Щоби торгівля з ними була заборонена

Згаданий активістами законопроект «Про окуповані території» слід ставити на голосування у четвер, ухвалювати за основу, і далі вже збирати пропозиції до нього. Про це говорить депутат від «Самопомочі» та один із організаторів блокади Єгор Соболєв.

«Для нас дуже важливо в цьому рішенні, щоб окуповані території були визнані окупованими територіями юридично. Щоби торгівля з ними була заборонена. Щоби ми дозволили тільки продаж туди їжі (нашим окупованим громадянам), товарів першої необхідності і гуманітарної допомоги. Але під контролем не Ріната Ахметова, а міжнародних організацій», – говорить він.

Якщо ж «стають» заводи, які належать «Рінату Ахметову, Банку розвитку і зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації та іншим партнерам президента Володимира Путіна» – це означає, що для нападу на Україну буде менше ресурсів та грошей. Так Соболєв прокоментував заяву підприємств «Метінвеста» про зупинку роботи.

Таку позицію поділяє і фракція «Батьківщина». Її лідерка Юлія Тимошенко переконана, що торгівля з окупованими територіями зберігається, адже на ній заробляють перші особи держави.

Бандити, окупанти відвантажують вугілля в сторону України при посередництві української влади

«Бандити, окупанти відвантажують вугілля в сторону України при посередництві української влади. Це товарів на майже мільярд доларів. Ці гроші діляться між усіма, хто задіяний в цих корумпованих і аморальних оборудках», – сказала Тимошенко.

Заводи, збудовані в радянські часи, орієнтувались на певну марку вугілля – Долженков

Натомість, голова фракції «Народного фронду» Максим Бурбак переконаний, що блокаду слід реалізовувати лише у законний спосіб, і щоби Кремль не використовував цю тему для розхитування внутрішньоукраїнської ситуації.

Ми закликаємо українців бути пильними, щоби не дати себе використати силам, що фінансуються і діють за наказом Москви

«Ми закликаємо українців бути пильними, щоби не дати себе використати силам, що фінансуються і діють за наказом Москви. У терміновому порядку уряд має заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, затвердивши вичерпний перелік товарів і предметів, які можна ввозити через лінію розмежування в обидва боки. Має йтись виключно про товари, закуплені чи продані підприємствами, зареєстрованими на території України, і які сплачують податки Україні», – говорить Бурбак.

Заклики підтримувати блокаду – популістичні та спрямовані на згуртування електорату на тлі політичної кризи. Таку думку у коментарі Радіо Свобода висловив депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков.

Підприємства з неконтрольованих територій перерахували 7,5 мільярдів гривень податком до українського бюджету, говорить Долженков.

«Є технологічний цикл безперервної роботи підприємства. І, відповідно, коли будувались заводи ще у радянські часи – вони орієнтувались на певну марку вугілля. Якщо це не можна зробити технологічно – ми не замінимо ані російським вугіллям, ані польським, ані вугіллям Південно-Африканської республіки», – говорить Долженков.

Під стінами Верховної Ради у вівторок зібрались близько двох тисяч осіб, аби висловити підтримку блокаді. Акція протесту проходила під прапорами України, організації «Правий сектор» та політичної партії «Укроп».

25 січня активісти заблокували гілку залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» на ділянці Гірське-Золоте. А вже 2 лютого «Штаб блокади торгівлі з окупантами» перекрив колію біля Бахмута. 10 лютого учасники акції заблокували магістраль Ясинувата-Костянтинівка на ділянці поблизу станції Фенольна. 16 лютого «Штаб блокади» перекрив дорогу та встановив блокпост біля селища Золоте Луганської області.