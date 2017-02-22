Не торгувати з сепаратистами і з Росією, покарати тих, хто вчиняв злочини проти учасників Революції гідності та підтримував режим Віктора Януковича, мінімізувати вплив на владу великого бізнесу та заборонити продаж сільськогосподарських земель – такі вимоги висунули учасники «Маршу національної гідності», які пройшли урядовим кварталом 22 лютого. Ініціаторами маршу, до якого долучилися кілька тисяч осіб, стали об’єднання «Свобода» та «Правий сектор», а також партія «Національний корпус».