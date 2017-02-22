LIVE | Марш правих сил у центрі Києва

22 лютого у Києві запланували спільний марш три націоналістичні організації – партія «Свобода», партія «Національний корпус» (створена на основі Цивільного корпусу «Азов») і партія «Правий сектор». Акція приурочена до третьої річниці перемоги Майдану та Дня Героїв Небесної сотні. Організатори називають акцію «Маршем національної гідності». Збір учасників розпочнеться на майдані Незалежності о 10:00, звідти марш рушить до Верховної Ради України, щоби оголосити вимоги до парламенту, уряду та президента.