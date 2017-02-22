(Друкуємо мовою оригіналу)

Включить в «нормандский формат» представителей группировок «ЛНР» и «ДНР» и провести референдум о статусе Донбасса – обращение с такими требованиями Виктор Янукович разослал лидерам Польши, Франции, Германии, России и США. Он назвал это обращение «рядом мер по урегулированию конфликта на востоке Украины». Социологи утверждают, что провести объективный референдум на неподконтрольной территории невозможно. Политические эксперты расценивают это обращение как попытку России легализовать боевиков.

22 февраля в российских СМИ появилось сообщение о том, что Виктор Янукович написал открытое послание и направил его лидерам Польши, Франции и Германии, президентам России и США. В этом документе он написал ряд требований и предложений, вот одно из основных: «Включить в переговоры в рамках «нормандского формата» представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями Минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса».

Новый президент в США, возможная смена политического курса в Германии и Франции после грядущих выборов – все это дает надежды России снять с себя ответственность за происходящее на Донбассе, считает политический эксперт, глава организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко. Украина не соглашается проводить выборы, пока Россия не выведет свои войска. Этим референдумом Кремль пытается хоть как-то узаконить существование группировок «ЛНР» и «ДНР», которые в Украине признаны террористическими, считает Богдан Яременко. По его мнению, Янукович только озвучивает проекты российского руководства.

«Это попытки России институционализировать так называемые «ЛНР», «ДНР». Это способ показать, что есть донецкий или еще какой-либо народ, недовольство которого привело к этой ситуации. Это попытка спрятать внешнюю агрессию», – считает Богдан Яременко.

Ни о каком референдуме под дулами автоматов не может идти и речи – социолог

Референдум по значимости приравнивается к выборам, а иногда даже превосходит их. Пример тому «Брекзит», рассказывает руководитель социологических исследований компании GFK Ukraine Инна Волосевич. По ее мнению, ни о каком полноценном референдуме под дулами автоматов на неподконтрольной части Донбасса не может идти и речи.

«По сути, процедура проведения референдума она такая же, как процедура проведения выборов. Они должны быть тайными, добровольными, с международными наблюдателями. Соответственно, без войск других государств и сепаратистских местных групп. При этих условиях можно провести референдум и его результатам можно будет доверять», – считает Инна Волосевич.

Российские СМИ навязывают: Донбасс – это что-то «отдельное» – Диана Дуцик

Даже анонимные интервью на неподконтрольном Донбассе невозможны, социологи пытаются делать опросы по телефону, замечает эксперт. Но даже так очень многие люди не соглашаются на беседу. Проукраински настроенные жители побоятся пойти на референдум. К тому же наверняка результаты будут подтасованы, считают социологи.

В своем обращении Янукович связал проведение референдума с невыполнением Украиной Минских соглашений. Это объясняется тем, что российские медиа регулярно навязывают жителям ОРДЛО, что только Украина не выполняет договоренности, считает директор компании по мониторингу СМИ «Детектор-медиа» Диана Дуцик: «Если мы говорим про Минские договоренности, то Россия постоянно транслирует тезис о том, что Украина их не выполняет. Они не говорят, что эти территории (ОРДЛО – ред.) нужно «отдать» Украине. Напротив, говорят, что Донбасс – это что-то «отдельное», и он имеет право на какой-то «отдельный статус».

Также в своем обращении Янукович потребовал от Украины начать реальное расследование преступлений на Майдане против силовиков.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)