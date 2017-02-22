Наші олігархи забувають, що є гравці набагато більші – політолог про справу Фірташа

Події, що розгортаються в австрійській столиці навколо справи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, матимуть вплив на політичне життя в Україні, заявив в ефірі програми «Ваша Свобода» керівник політичних програм «Українського інституту майбутнього» Юрій Романенко. На його думку, перш за все, зміни торкнуться політичної партії «Опозиційний блок».

Австрійський суд дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа у США. Там його підозрюють у корупції при отриманні дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Сам бізнесмен звинувачення відкидає і називає запит США політично вмотивованим, що в ФБР заперечують. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа ухвалюватиме міністр юстиції Австрії.

Незабаром після того, як український бізнесмен вийшов із зали суду, його затримали поліцейські, як кажуть в австрійській прокуратурі, за ордером на арешт у новій справі.

Українського підприємця затримали саме за запитом Іспанії, яка оголосила Дмитра Фірташа у міжнародний розшук, підтвердив в ефірі програми «Ваша Свобода» надзвичайний і повноважний посол України Австрії Олександр Щерба.

В п’ятницю надійшли з Іспанії нові обтяжуючі обставини, які були надані суду

«Запит, який був вже тривалий час надісланий. Але в п’ятницю надійшли з Іспанії нові обтяжуючі обставини, які були надані суду. Було ухвалено це рішення – його заарештувати. Посольство ще у 2014 році пропонувало свої юридичні консульські послуги Фірташу. Він відмовився. Присутність у суді представника посольства – це наша робота. Будь-яка справа, тим більше така резонансна, в центрі якої є громадянин України, посольство має бути в курсі», – сказав український посол.

Фірташ має зв’язки як у Росії, так і в Європі – Романенко

Фірташ при чотирьох українських президентах був одним з тих гравців, які дуже відчутно впливали на ситуацію в Україні, нагадує політичний експерт Юрій Романенко.

Фірташ має добрі зав’язки з Росією та вхожий у європейські коридори

«Фірташ відігравав ключову роль у легітимації Януковича після перемоги в 2010 році взимку. Має добрі зав’язки з Росією. Європейська еліта теж грає за своїми правилами: Фірташ вхожий у європейські коридори. Янукович перестав виконувати олігархічний консенсус (Ахметов працює в енергетиці, металургії, Фірташ – у газовій сфері, хімії тощо) – був зміщений», – каже Романенко.

Експерт також нагадав свідчення самого Фірташа в австрійському суді, який стверджував, що перед президентськими виборами 2014 року мав зустріч у Відні з Петром Порошенком і Віталієм Кличком, і саме ця зустріч начебто і мала вплив на результат кампанії.

«Кличко, який був афілійований із Фірташем і з Льовочкіним, з УДАРом, їхнім проектом політичним, відійшов. Це була одна із ключових причин, чому Порошенко у першому турі переміг. Йому розчистили поле – олігархи домовилися між собою, оскільки розуміли, якщо ситуація затягуватиметься, можуть програти всі», – сказав Романенко.

Сам Віталій Кличко заяву Фірташа заперечував. «На виборах мера столиці Віталія Кличка підтримали понад 56% киян, – наголошував він. – Це – спроба перевести справу з економічної у політичну площину». У президента Порошенка слова бізнесмена не коментували.

Від Фірташа хочуть свідчень на політиків світового масштабу – Богословська

Політичний контекст вбачає у справі Дмитра Фірташа депутат Верховної Ради попередніх скликань Інна Богословська. Колишній парламентар свідчила в «австрійській справі» Фірташа навесні 2015 року.

Інна Богословська вважає, що нині на кону – отримання від українського бізнесмена свідчень проти впливових політиків світового масштабу, перш за все – з Росії. «З’явилася інформація, що і в Іспанії порушена кримінальна справа за іншими епізодами, і стало очевидним, що це не пройде так просто. Це – продовження політичної гілки стосовно Фірташа», – каже політик.

Трагедія наших олігархів – вони забувають, що є гравці набагато більші, ніж вони

Юрій Романенко, однак, вважає, що може мати місце версія про усунення Фірташа з ринку титану. «Тут немає політики, а є бізнес-інтереси, які США, Німеччина, Британія, Китай дуже жорстко захищають. Трагедія наших олігархів – вони дуже часто забувають, що є гравці набагато більші, ніж вони», – сказав Романенко.

Офіційні органи у США не коментували припущення оглядачів щодо такої версії. У ФБР раніше наголосили, що справа «абсолютно не політична».

Дострокові вибори будуть – Романенко

На думку Юрія Романенка, перш за все, справа Фірташа і ймовірність його екстрадиції до США впливатиме на ситуацію в «Опозиційному блоці», частину депутатів якого пов’язують із бізнесменом. Оглядач заявляє, що за час відсутності Дмитра Фірташа в Україні посилилися позиції його бізнес-партнера, депутата Сергія Льовочкіна.

«Від цього дуже сильно залежить, який буде розклад у дострокових парламентських виборах. А я впевнений на 100%, що вони відбудуться», – зазначає експерт.

Медіа раніше повідомляли про ймовірні зміни розподілу сфер впливу у партії та навіть – можливий її розкол. В «Опозиційному блоці» від оцінки процесу у справі Фірташа відмовилися, наголосивши, однак, що ні про який розпад партії не йдеться.

(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)