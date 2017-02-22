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22 Лютий 2017, Київ 23:19
Політика

Наші олігархи забувають, що є гравці набагато більші – політолог про справу Фірташа

Справа Фірташа вплине на розклад на дострокових виборах – Романенко
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Справа Фірташа вплине на розклад на дострокових виборах – Романенко

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Події, що розгортаються в австрійській столиці навколо справи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, матимуть вплив на політичне життя в Україні, заявив в ефірі програми «Ваша Свобода» керівник політичних програм «Українського інституту майбутнього» Юрій Романенко. На його думку, перш за все, зміни торкнуться політичної партії «Опозиційний блок».

Ваша Свобода | Що може означати рішення австрійського суду у справі Фірташа для України?
Ваша Свобода | Що може означати рішення австрійського суду у справі Фірташа для України?
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Австрійський суд дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа у США. Там його підозрюють у корупції при отриманні дозволу на розробку титанового родовища в Індії. Сам бізнесмен звинувачення відкидає і називає запит США політично вмотивованим, що в ФБР заперечують. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа ухвалюватиме міністр юстиції Австрії.

Незабаром після того, як український бізнесмен вийшов із зали суду, його затримали поліцейські, як кажуть в австрійській прокуратурі, за ордером на арешт у новій справі.

Фірташа затримали в Австрії в новій справі проти нього (відео)
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Українського підприємця затримали саме за запитом Іспанії, яка оголосила Дмитра Фірташа у міжнародний розшук, підтвердив в ефірі програми «Ваша Свобода» надзвичайний і повноважний посол України Австрії Олександр Щерба.

В п’ятницю надійшли з Іспанії нові обтяжуючі обставини, які були надані суду
Олександр Щерба

«Запит, який був вже тривалий час надісланий. Але в п’ятницю надійшли з Іспанії нові обтяжуючі обставини, які були надані суду. Було ухвалено це рішення – його заарештувати. Посольство ще у 2014 році пропонувало свої юридичні консульські послуги Фірташу. Він відмовився. Присутність у суді представника посольства – це наша робота. Будь-яка справа, тим більше така резонансна, в центрі якої є громадянин України, посольство має бути в курсі», – сказав український посол.

Фірташ має зв’язки як у Росії, так і в Європі – Романенко

Фірташ при чотирьох українських президентах був одним з тих гравців, які дуже відчутно впливали на ситуацію в Україні, нагадує політичний експерт Юрій Романенко.

Юрій Романенко

Юрій Романенко

Фірташ має добрі зав’язки з Росією та вхожий у європейські коридори
Юрій Романенко

«Фірташ відігравав ключову роль у легітимації Януковича після перемоги в 2010 році взимку. Має добрі зав’язки з Росією. Європейська еліта теж грає за своїми правилами: Фірташ вхожий у європейські коридори. Янукович перестав виконувати олігархічний консенсус (Ахметов працює в енергетиці, металургії, Фірташ – у газовій сфері, хімії тощо) – був зміщений», – каже Романенко.

Експерт також нагадав свідчення самого Фірташа в австрійському суді, який стверджував, що перед президентськими виборами 2014 року мав зустріч у Відні з Петром Порошенком і Віталієм Кличком, і саме ця зустріч начебто і мала вплив на результат кампанії.

«Кличко, який був афілійований із Фірташем і з Льовочкіним, з УДАРом, їхнім проектом політичним, відійшов. Це була одна із ключових причин, чому Порошенко у першому турі переміг. Йому розчистили поле – олігархи домовилися між собою, оскільки розуміли, якщо ситуація затягуватиметься, можуть програти всі», – сказав Романенко.

Сам Віталій Кличко заяву Фірташа заперечував. «На виборах мера столиці Віталія Кличка підтримали понад 56% киян, – наголошував він. – Це – спроба перевести справу з економічної у політичну площину». У президента Порошенка слова бізнесмена не коментували.

Від Фірташа хочуть свідчень на політиків світового масштабу – Богословська

Політичний контекст вбачає у справі Дмитра Фірташа депутат Верховної Ради попередніх скликань Інна Богословська. Колишній парламентар свідчила в «австрійській справі» Фірташа навесні 2015 року.

Інна Богословська

Інна Богословська

Інна Богословська вважає, що нині на кону – отримання від українського бізнесмена свідчень проти впливових політиків світового масштабу, перш за все – з Росії. «З’явилася інформація, що і в Іспанії порушена кримінальна справа за іншими епізодами, і стало очевидним, що це не пройде так просто. Це – продовження політичної гілки стосовно Фірташа», – каже політик.

Трагедія наших олігархів – вони забувають, що є гравці набагато більші, ніж вони
Юрій Романенко

Юрій Романенко, однак, вважає, що може мати місце версія про усунення Фірташа з ринку титану. «Тут немає політики, а є бізнес-інтереси, які США, Німеччина, Британія, Китай дуже жорстко захищають. Трагедія наших олігархів – вони дуже часто забувають, що є гравці набагато більші, ніж вони», – сказав Романенко.

Офіційні органи у США не коментували припущення оглядачів щодо такої версії. У ФБР раніше наголосили, що справа «абсолютно не політична».

Дострокові вибори будуть – Романенко

На думку Юрія Романенка, перш за все, справа Фірташа і ймовірність його екстрадиції до США впливатиме на ситуацію в «Опозиційному блоці», частину депутатів якого пов’язують із бізнесменом. Оглядач заявляє, що за час відсутності Дмитра Фірташа в Україні посилилися позиції його бізнес-партнера, депутата Сергія Льовочкіна.

«Від цього дуже сильно залежить, який буде розклад у дострокових парламентських виборах. А я впевнений на 100%, що вони відбудуться», – зазначає експерт.

Медіа раніше повідомляли про ймовірні зміни розподілу сфер впливу у партії та навіть – можливий її розкол. В «Опозиційному блоці» від оцінки процесу у справі Фірташа відмовилися, наголосивши, однак, що ні про який розпад партії не йдеться.

(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)

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    Олена Ремовська

    Журналіст Радіо Свобода з 2009 року. Автор і ведуча щотижневої радіопрограми «Деталі». Автор дослідження «Говорить Радіо Свобода: Історія Української редакції» (2014).

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