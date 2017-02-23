Екстрадиція Фірташа була б доброю подією для України – екс-посол США Джон Гербст

Екстрадиція мільярдера Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки, якщо вона таки відбудеться, була б гарним знаком для України.

Про це в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Він нагадав про негативну роль, яку Дмитро Фірташ відіграв в українсько-російських відносинах.

Фірташ був бізнесменом, якого пов’язували з корупційними угодами між Кремлем та українськими лідерами, а саме з газовими угодами

«Фірташ був бізнесменом, якого пов’язували з корупційними угодами між Кремлем та українськими лідерами, а саме з газовими угодами, – нагадує Джон Гербст. – Ті корупційні газові угоди утримували Україну залежною від Росії, що було дуже погано – як для української економіки, так і для українського суверенітету. Якщо звинувачення, які висунули проти нього сильні… і, наскільки я розумію, вони не пов’язані з газовими угодами, а саме з відмиванням грошей, тоді, напевно, є сенс провести його екстрадицію».

Джон Гербст також додав, що такий розвиток подій пішов би на користь Україні.

Фірташ і досі є фігурою, що має вплив в Україні

«Це була б подія політичної ваги, адже Фірташ і досі є фігурою, що має вплив в Україні, навіть попри те, що він там не з’являвся впродовж довгого часу. Якщо його все ж таки екстрадують до США й ув’язнять, він стане набагато слабшою фігурою, і це значить, що його вплив зменшиться. Я не бажаю нікому зла, але, якщо так сталося б – це було би доброю подією для України, бо знизило б його вплив у країні», – зазначив екс-посол.

Українського газового магната Дмитра Фірташа заарештували у вівторок в Австрії, після того, як віденський суд дозволив його екстрадицію до США, де олігарха звинувачують в дачі хабара у розмірі 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії.

Технічно арешт Дмитра Фірташа у Відні не пов’язаний із рішенням австрійського суду про екстрадицію й був здійснений на підставі ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні 10 мільйонів євро і зв’язках з організованою злочинністю.

Як повідомлялося раніше, вперше в Австрії Фірташ був заарештований ще в березні 2014-го року, на підставі ордера, виданого американським судом на запит ФБР. Але згодом його випустили під заставу в 125 мільйонів євро.