Чи ми одні у Всесвіті? Скоро дізнаємось

Олександр Шевченко

22 лютого у штаб-квартирі НАСА відбулася екстрена прес-конференція, на якій вчені оголосили про відкриття нової зоряної системи, схожої на Сонячну. Команда астрономів на чолі з бельгійцем Міхаелем Жійоном знайшли сім нових планет земного розміру, які обертаються навколо ультрахолодної зірки-карлика TRAPPIST-1. Три з них знаходяться у так званій зоні життя, де імовірне існування води у рідкому стані. «Завдяки цьому відкриттю ми точно знаємо, що знайдемо другу Землю. Це питання часу», – оптимістично прогнозує Томас Цурбухен, керівник наукового директорату НАСА. За його словами, вперше в історії пошуку екзопланет було знайдено одразу три потенційно живі світи, які обертаються навколо однієї зірки. Що ще відомо про нові планети? Про це дізнавалося Радіо Свобода.

Словник

Ультрахолодна зірка-карлик – значно менша та холодніша за Сонце зірка. Молоді зірки відзначаються великою активністю.

Екзопланета – планета, що обертається навколо іншої зірки.

Зона життя – ділянка зоряної системи, в якій температура поверхні планет придатна для існування води у рідкому стані.

Що відомо про нову зоряну систему TRAPPIST-1?

Система ультрахолодної зірки-карлика TRAPPIST-1 перебуває на відстані 39 світових років від Землі. Подорож до планет цієї системи на реактивному літаку тривав би 44 мільйони років.

Сама зірка TRAPPIST-1 значно червоніша за Сонце. Вона майже у 10 разів менша за нього. І вона є значно холоднішою за наше світило. Однак, кількість тепла, яке досягає планет, достатня для існування там життя, оскільки відстань між зіркою та екзопланетами значно менша, ніж у Сонячній системі.

Усі сім планет системи TRAPPIST-1 розташовані недалеко одна від одної, їхні орбіти менші за земну. Таким чином, перебуваючи на першій планеті від зірки, можна спостерігати у небі решту планет системи. Міхаель Жійон передбачає, що в разі переселення людей на одну з цих планет, вони зможуть насолоджуватися прекрасним виглядом. Вчені також зробили висновок, що скоріш за все усі планети під час обертання повернуті до зірки однією стороною, як Місяць до Землі.

Як зробили відкриття?

Космічний телескоп Spitzer від моменту його запуску у 2003 році не був призначений для вивчення екзопланет. Однак, його характеристики дозволили зробити відкриття, про яке 22 лютого звітували у НАСА.

Spitzer вимірював випромінення зірок в інфрачервоному діапазоні. Планети системи TRAPPIST-1, обертаючись навколо досліджуваної зірки, блокували це випромінювання. Зважаючи на інтервали і силу блокування, стало можливим визначити орбіти і розміри цих планет. Спостерігаючи за взаємним притягуванням і відштовхуванням планет, стало можливим визначити маси шістьох планет системи.

Що відомо про три потенційно заселені планети?

TRAPPIST-1e – перша з планет, що розташовані у зоні життя. За розміром дуже близька до Землі, отримує приблизно таку саму кількість світла від зірки. Температура поверхні теж близька до земної.

Планета TRAPPIST-1f зараз так само мало відрізняється від Землі. Період її обертання навколо зірки складає 9 днів, отримує таку саму кількість світла, як Марс. Такий самий розмір, обертається навколо зірки за 9 днів, стільки ж світла як і на Марсі.

TRAPPIST-1g – найбільша планета у системі. Її радіус на 13% більший за радіус Землі.

Що досліджуватимуть далі?

«У світі астрономії, коли робиться якесь значне відкриття, на подальше вивчення кидаються усі ресурси», – переконує професор планетарних наук у Mасачусетському технічному інституті Сара Сігер. Таким чином, у подальших дослідженнях, окрім Spitzer та Hubble, будуть задіяні телескопи SPECULOOS, Kepler K2 та інші.

Наразі вченим не вдалося вивчити атмосферу трьох планет, які розташовані у зоні життя. Зараз вони використовують телескоп Hubble для визначення домінуючих хімічних форм в атмосферах нових планет. Надалі, використовуючи технологію спектроскопії проникнення, стане можливим визначити, чи є в атмосферах кисень, озон тощо. У 2018 році планується запуск телескопу James Webb, який дозволить вивчати гази на екзопланетах системи TRAPPIST-1 і визначити, чи не були вони спродуковані живими істотами.

За словами Сари Сігер, відкриття нових 7 екзопланет – лише початок пошуків позаземного життя. «Завдяки подальшим дослідженням, ми зможемо віднайти ще чимало таких систем», – переконує вона.

Як запевнив Томас Цурбухен, «відкриття планет системи TRAPPIST-1 доводить, що у наступні кілька десятиліть, ми зможемо дізнатися, чи є хтось у Всесвіті, окрім нас».