Українські кіберактивісти виявилися сильнішими за спецслужби Росії – Золотухін

Кіберпростір став театром військових дій, вважає російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Він переконаний: світу доведеться рахуватися з існуванням військ інформаційних операцій Росії і готуватися до протистояння. Українські кіберактивісти – потужніші і сильніші, у свою чергу вважає заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін. На його переконання, головне завдання, що стоїть перед державою – втримати «світлі голови» за будь-яку ціну в Україні.

Заява про створення військ інформаційних операцій – пропагандистська акція міністра оборони Росії Сергія Шойгу, «які вони чудові», вважає російський військових експерт Павло Фельгенгауер. За його словами, було оприлюднено те, що раніше існувало і було засекречено, Шойгу пояснив: відповідне управління в Міноборони Російської Федерації існує вже 4 роки.

«Розповів, що є кібервійська, які займаються у тому числі наступальними операціями. Було сказано, що це вони займаються контрпропагандою. Це тролінг, зламування закордонних акаунтів. Наприклад, який-небудь сервер зламати, а потім надрукувати те, що було зламано. Це і є контрпропаганда», – говорить Фельгенгауер.

У спецслужбах Росії розгорівся скандал, пов'язаний зі зламуваннями, які провели волонтерські організації України. Так звані Surkov Leaks і Frolov Leaks. Українські кіберактивісти виявилися потужнішими і сильнішими

Сергій Шойгу отримав завдання очолити цей напрямок після провалу російських спецслужб, вважає заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін. На його думку, цьому провалу сприяли українські хакери.

«У спецслужбах Росії розгорівся дуже потужний скандал, пов'язаний зі зламуваннями, які провели волонтерські організації України. Так звані Surkov Leaks і Frolov Leaks. Шойгу отримав завдання очолити цей напрямок роботи (війська інформаційних операцій – ред.), оскільки ФСБ не впоралася. Українські кіберактивісти виявилися потужнішими і сильнішими. Сам факт зламу електронних скриньок чи будь-яких серверів не має такої небезпеки, ніж постійна інформаційна медіа-хвиля, яка піднімається після цього. Такий же резонанс викликали б дії український кіберактивістів, всі говорили б про українську небезпеку у кіберпросторі, а не про російську», – переконаний Золотухін.

Захід виявився не готовим до кібервійни – Фельгенгауер

Захід, зрештою, виявився неготовим до подібних «комп’ютерних війн», переконаний Павло Фельгенгауер. Яскравим прикладом зокрема стало втручання російських хакерів у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки.

Ніхто не очікував, що Росія займається нападом на не дуже захищені об’єкти

«Підготовка велася. Але готувалися, що будуть напади на інфраструктурні ядерні електростанції, на комп’ютерні, але військові об’єкти. А напади сталися на приватні поштові скриньки, на вибори, можливо намагалися на підрахунок голосів. Ніхто не очікував, що Росія займається нападом на не дуже захищені об’єкти», – сказав експерт.

У Збройних силах Росії створили війська інформаційних операцій. Підтвердження цьому факту дав не хто інший, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

«Ці війська більш ефективні і сильніші», – сказав Шойгу, відповідаючи на питання про необхідність відновлення управління, яке займалося контрпропагандою. Пропаганда, на думку керівника російського військового відомства, має бути розумною, грамотною та ефективною.

У ЗМІ відразу пов’язали заяву російського міністра з діяльністю так званих кібервійськ, про існування яких офіційно не повідомлялося. Росія взагалі спростовувала факт їхнього існування.

Однак одне з останніх досліджень продемонструвало, що Росія входить до п’ятірки країн світу за кількістю і фінансуванням кібервійськ, які займаються шпигунством, кібератаками та інформаційними війнами.

(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)