Чи зупиниться масове закриття фізичними особами своїх підприємств?

Понад 330 тисяч фізичних осіб закрили свої підприємства за останні 2 місяці, повідомляють в Асоціації приватних роботодавців. Економісти цю тенденцію пов'язують із додатковим податковим навантаженням, запровадженим з нового року. Прем'єр Володимир Гройсман запевняє, що на 90 % підприємства, які закрили, були непрацюючими, тому на загальну картину економіки це не вплинуло. Не погоджуються з таким твердженням роботодавці і деякі народні депутати. Вони вже готують законопроект, який би скасував необхідність сплати Єдиного соціального внеску навіть тим фізичним особам – підприємствам, які не мають наразі доходу.

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Якщо раніше фізичні особи-підприємці сплачували Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у разі, якщо отримували дохід, то з 1 січня його мають сплачувати всі. Розмір ЄСВ – 704 гривні на місяць.

Збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3200 гривень – також посилило податкове навантаження на підприємців.

Серед підприємців є й ті, хто працює сезонно, тож щомісячна обов'язкова сплата податку є обтяжливою.

«Сплатити штрафи декому легше, ніж податки»

За два місяці закрили свої підприємства понад 330 тисяч фізичних осіб-підприємців. До кінця року ситуація буде погіршуватися і може сягнути 500-600 тисяч, вважає президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. За його словами, все більше підприємців бачать переваги роботи в тіні і готові платити штрафи, замість офіційних податків.

Люди розуміють, що Єдиний соціальний внесок є лише статистикою трудового стажу, а не розміром пенсії після виходу на пенсію

«У нас є випадок, коли підприємець, у якого були наймані працівники, разом з ними перерахував економічні показники, і вони ухвалили спільне рішення, що вони будуть виплачувати зарплату в конвертах. Дуже важливо, що люди не довіряють державі і в тому, що вони отримають пенсію. Люди розуміють, що Єдиний соціальний внесок є лише статистикою трудового стажу, а не розміром пенсії після виходу на пенсію», – пояснює президент Асоціації приватних підприємців.

Закриття ФОПів не вплинуло суттєво на економічні показники – уряд

В уряді наголошують, що 91% закритих підприємств перебували в «сплячому» стані і фактично не працювали кілька років. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман стверджує, що це не вплинуло на загальні економічні показники і зауважує, що малий і середній бізнес має бути основою національної економіки.

Реальних було 31 тисяча з 333 тисяч

«Реальних було 31 тисяча з 333 тисяч. Але за цей час, навіть лише за січень і до 21 лютого, в нас відкрилося майже 55 тисяч підприємств. Тобто тут теж є зростання щодо підвищення ділової активності», – заявив Гройсман.

Припинити змінювати закони чи скасувати обов'язкові внески?

Депутат «Блоку Петра Порошенка» , член комітету з податкової та митної політики Оксана Продан вважає, що ця тенденція до закриття ФОПів не буде продовжуватися в такому масштабі, бо всі, які хотіли, вже закрилися. Депутат називає неправильним ухвалене рішення щодо сплати ЄСВ всіма підприємцями, незалежно від доходу. Оксана Продан зареєструвала законопроект №5711, який скасовує цю норму.

«Голова профільного комітету Людмила Денисова підтримує – сказала, що щойно буде висновок науково-експертного управління, комітет буде розглядати. Сподіваюся якнайшвидше. Підписалися в підтримку законопроекту вже 66 депутатів», – розповідає депутат.

В такому стані бізнес може виживати, але не розвивати країну та не розвиватися самостійно

Якесь точкове рішення ситуацію не змінить, вважає економіст групи «Реанімаційний пакет реформ» Євген Олійников. На його думку, держава має припинити постійно змінювати правила гри, тобто законодавство. Наприклад, дотримуватися встановленої законом норми – не вносити зміни в Податковий кодекс пізніше, ніж за півроку до введення його в дію. Олійников вважає, що самі законодавці мають спершу дотримуватись ухвалених законів.

«Все одно прилаштуються. Частково підуть у тінь, частково відновлять корупційні зв'язки чи створять нові. Працювали у дев'яності, працювали в двохтисячні і зараз продовжать. Питання лише в тому, що в такому стані бізнес може виживати, але не розвивати країну та не розвиватися самостійно», – пояснює економіст.

У 2016 році вдалося зупинити падіння і відновити зростання економіки, наголошують в уряді. Економісти зазначають, що зростання економіки має позитивно впливати на зайнятість населення.

Павло Розенко – міністр соціальної політики – зазначає, що в центрі зайнятості, порівняно з минулим роком, зареєстровано на 16% менше безробітних, а кількість наявних вакансій зросла майже вдвічі.

Втім, у Федерації профспілок України зазначають, що за індексом Міжнародної організації праці падіння безробіття не відбулося, хоча за законами економіки зростання ВВП на 1% призводить до падіння безробіття на 2%. За підсумками минулого року зростання ВВП в Україні склало 2,2%, зазначає Володимир Гройсман.